90s 銀タグ 当時モノ NIKE ナイキ Tシャツ 黒 デカスウォッシュ

【未使用】Supreme Faux Croc Football Jersey



【©'92】Black CrowesヴィンテージTシャツ【激レア・訳あり】

HUF fr2 Tシャツ

BURBERRY バーバリー ホースフェリープリント Tシャツ ホワイト XXL



デッドストック Titanic タイタニック 1998年製ヴィンテージ Tシャツ

90s YO! RAP! Tシャツ MTV HIPHOP RAPTEES 希少



90s ヴィンテージ USA製 バンドTシャツ 非売品 希少 Sony

VIRGIL ABLOH FOS TROJAN HORSE TEE サイズ L

00s マリリンマンソン ビンテージバンドTシャツ モブシーン



XL 新品 WIND AND SEA ロゴT Tシャツ ウィンダンシー ロゴ



USA製 SEDONA スーベニア Tシャツ + manashtash ショーツ



reira様専用希少✨クリスチャンディオール Tシャツ L ブラック PARIS



【ふくれな着用】FR2 × 9090 NINETY 色情兎 限定コラボ Tシャツ

●ブランド

Supreme business tee

ENNOY 3PACK T-SHIRTS(WHT)

・STUSSY

3点80's 90's デザイン古着 ビンテージ ディズニー ビッグTシャツ

・2010年製

メゾンマルジェラ MM6黒ロゴ 肩立て付き Tシャツ 新品



2枚セット LIP CREAM リップクリーム Tシャツ M ジャパコア

☆激レア柄 新品 adidas Originals Tシャツnigo コラボ



ennoy professional S/S boarder T



ウィンダンシー WDS RHINESTONE SCORPION TEE ベージュ

●商品説明

【入手困難】レイカーズ×ナイキ ゲームシャツ センターロゴ ロゴ刺繍 2XL

・ビースティボーイズやパブリックエネミー、トミーボーイやデリシャスヴィニールと、挙げたらきりがないほど名作ロゴをデザインしてきたグラフィティライター、『エリック・ヘイズ(Eric Haze)』デザインのTシャツです。

Supreme Under cover Face Tee XL



ルイヴィトン メンズ Tシャツ SS22

・両面のタギングが爆発的にカッコよろし!

GUCCI / トップス (F)



KITH STAR WARS TEE XL

・定番物と違い、再発される可能性も少ないレアアイテム♪

Maison Kitsuné DRY COTTON T MOUNTAIN



新品 BAPE NEIGHBORHOOD Tシャツ XXL



Stussy x Gang Starr Take It Personal Tee

●カラー

【ゆかちゅう様専用】ラルフローレン ボーイズ XL/170 3点おまとめ

黒、ブラック

supreme power corruption lies ポケTee Tシャツ



【希少】シングルステッチ USA製 ステューシー USA製 ドラゴン 龍 竜 L



エルエルビーンとビームスのTシャツ。

●サイズ表記

【人気☆最高デザイン☆リル・キム】シュプリーム Tシャツ 半袖 定番.

・Lサイズ

ネイビーS wtaps new balance Tee Tシャツ

・着丈 約68cm

SO ORIGINAL LUGGAGE T-SHIRT BLACK 2021

・身幅 約55cm

ジバンシィ 2012 S/S ELMERINDA SS TEE Tシャツ XS

・肩幅 約52cm

90s KORN Tシャツ バンT 1999

・袖丈 約20cm

80's powell バナードラゴン zorlac santacruz

※ブランドや年代によってもサイズ感が異なりますので、必ず実寸をご参考下さい。

深瀬着用 HOOTERS WORLD TOUR Tシャツ フーターズ



メンズ ペイント ニコちゃん パーカー オーバーサイズ 白 ホワイト



JIL SANDER THE SUN ALWAYS RISES Tシャツ

●コンディション

【超人気!希少】美品 ヒステリックグラマー ヒスガール 総柄 カモフラ T

程よい色抜けフェードなどシビれるユーズド感がたまらない雰囲気で、気になる大きなダメージはないので、まだまだご愛用いただけるアイテムです。

⭐︎即完売モデル⭐︎ シュプリーム/半袖Tシャツ/総ロゴ/総柄/L



ヴィンテージ 90s MATERIAL ISSUE マテリアルイシュー Tシャツ



90s Marilyn Manson Tシャツ マリリンマンソン 顔 XL



70s 80s ヴィンテージ リンガー Tシャツ アルカトラズ 監獄 囚人



ラコステ 未使用Tシャツ 3点



90s ヴィンテージ デッドストック Dodgers 野茂英雄 Tシャツ L



90‘sTrainspottingトレインスポッティングTシャツ

・黒タグ、白タグ、紺タグ、サーフマン、サーフマン、ドラゴン、SS、クラウンロゴ、スカル、シャドーマン、エイト8ボール、ワールドツアー、オールドフォト

Needles studious 別注 T-shirt size L



GREEN DAY ビッグサイズTシャツ 3XL 着丈84

A【古着やヴィンテージ品のコレクターです】

新品未使用 CULLNI 異素材ポケットストライププルオーバー

コレクションの入れ替えや、増え過ぎてしまった古着洋服などを出品しております。70s 80s 90s 年代のVintage、ビンテージ、レトロオールド、新品美品のメンズ、レディース、長袖半袖SMLXLサイズを問わず、アメカジ、カレッジ系やアメコミキャラクター、ロックバンドT や映画ムービーT、企業物、春夏ではアロハシャツ、キューバシャツ、ワークシャツ、総柄シャツやアート柄、フィッシングシャツやミリタリー米軍物、古着男子や古着女子のロカビリー、パンク、オールドスケート、ニルヴァーナ、カートコバーン、菅田将暉、小松菜奈、あいみょん、刺繍のビッグロゴも多数出品中!

キス ビックアップル ヴィンテージ Tシャツ



【超人気デザイン】ブラックアイパッチ デカロゴ 広告の品 即完売 Tシャツ

★購入前にプロフの【注意事項】を一読お願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

