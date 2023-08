数量限定セール 貴重 Lpd new york adidas アディダス アノラックパーカー パーカー

LPD NYC と adidasコラボ 確実正規品

アノラックパーカー 新品

定価77760円

取扱い店舗も少なく非常にレアです。

国内正規品です。

そもそもこの商品の偽物は、製造コストから考えてもないと思います。

生地はネオプレーン生地で、ウェットスーツのような生地でお洒落です。

off-white、PYREX、シュプリーム等と違って周りと被る事は無いと思います。

Adidas や adidas originals 好きな方でもこれは見たことない方も多いと思います

ZIPでセパレートにもなるので、下にロングカットソーを着て上にこれを着るととてもおしゃれです。

Lpd adidasの商品は男性でもユニセックスで着られますので、是非どうぞ

高価な商品ですので

トラブル防止の為、気になる点などは

購入前にコメントをお願いします。

どうぞ宜しくお願いします。

adidas originals アディダスオリジナルス

supreme シュプリーム

hood by air HBA フードバイエアー

off-white offwhite オフホワイト PYREX

y-3 ワイスリー yohji yamamoto ヨウジヤマモト adidas juun.j 3代目

NIKE ジョーダン foamposite ポジット

ELVIRA エルビラ

MARCELO BURLON マルセロバーロン

yeezy boost RAFSIMONS 424

PALM ANGELS パームエンジェルス

RICK OWENS リックオウエンス

PIGALEE ピガール MORT モート c.e

LES(ART)ISTS PHENOMENON 11 11by boris bidjan saberi ボリス

等が好きな方は気に入っていただけると思います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

