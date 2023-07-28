卸し売り購入 タキビベース　クジュウ テント/タープ

2022年3月に購入。

ワークマン サバイバルタープ dd ＴＣ オリーブ 3.5

3回使用しました。

ニーモ ギャラクシーストーム2p



新品未開封 ゼインアーツ ゲウ 24時間内発送可 ZANEARTS GEU



【手渡し限定】ダーチ サイドオーニングとサイドオーニングエクステンション

スペック

Coleman タフスクリーンツールームテント ファミリーテント

品番 TB-T01

＊こっちゃん様専用＊ DOD カンガルーテントM

品名 タキビベース KUJYU

バンドックソロドーム カーキ

素材 本体TC アルミポール

新品未開封 コールマン darkroom skydome 4人用

収納サイズW0.7 H0.2 D0.2ｍ

パップテント ブラックポール4本付き 前後メッシュ 軽量 コヨーテ 収納付き

組み立てサイズW2.5 H1.5 D2m

【国内正規品】 MSR テント エリクサー2 タン

重量7.2キロ

【美品】❰GW特価❱ ドームスクリーンタープ380

耐水圧500mm

ピルツ19 ハーフインナー

同封物 テント本体、1.5ポール4本、1.1ポール2本 張り綱6M4本、3M2本、アルミペグ18本、収納ケース、中国製

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軍幕

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2022年3月に購入。3回使用しました。スペック品番 TB-T01品名 タキビベース KUJYU素材 本体TC アルミポール収納サイズW0.7 H0.2 D0.2ｍ組み立てサイズW2.5 H1.5 D2m重量7.2キロ耐水圧500mm同封物 テント本体、1.5ポール4本、1.1ポール2本 張り綱6M4本、3M2本、アルミペグ18本、収納ケース、中国製パップテントアーミーグリーンミリタリー軍幕

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

クラブノルディスク アルフェイム 12.6 ジップインフロアセットColeman Winds Dome 336DXコールマンドームテントソロキャンプセット テント+寝袋+マットバブルテント ポップアップテント 透明 ガゼボ スクリーンテント Sサイズ