赤バンダイ ガンダムプラモデル4体セットの出品です。

バンダイ MG 1/100 MS-06F/J ザクII ONE YEAR WAR 0079 COLORVERSION

購入時のPPバンド結束付きです。

バンダイ MG 1/100 シャア専用ゲルググ ONE YEAR WAR 0079 COLORVERSION

購入時のPPバンド結束付きです。

バンダイ MG 1/100 MS-07B グフ ONE YEAR WAR 0079 COLORVERSION

購入時のPPバンド結束つきです。

バンダイ MG 1/100 ドム ONE YEAR WAR 0079 COLOR VERSION

PlayStation2用ソフトの機動戦士ガンダム一年戦争の設定カラーバージョンになります。

4体ともに全て未使用品ですが、積プラ保管のため、

外箱には汚れ、折れ、スレ等のダメージはありますので、ご了承ください。

状態は画像を参照願います。

お値下げ及びバラ売りは承っておりません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

