【新品・未開封】です!写真のように箱を開封しただけで、現物にかかっている袋は未開封です。お色はブラックで、最上級モデルとなります。不要のためお譲りします。以下、公式ホームページからの引用となります。適用体重体重20kg以下(クラス25リヤキャリヤ使用時) 体重22kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)適用年齢と身長1歳(12 か月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで、身長115cm以下。適合車種リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で、自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車(婦人車、軽快車)とする。(※電動自転車を含む) (※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に“リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)製品重量約4.8kg品質表示本体:ポリプロピレン ショルダーパッド部:PVC 座布団:PVC ステー・ネジ類:鉄メーカー希望小売価格31,625円(税込)#OGK RBC-017DX PLUS #グランディアプラス #GRANDIA PLUS#自転車 #チャイルドシート後ろ #OGK#自転車チャイルドシート#自転車用チャイルドシート#チャイルドシート#リアシート#リアチャイルドシートチャイルドシートの特徴···後、5点式シートベルトあり

