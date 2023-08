年末のプロモーション特価！ エアマックス720 ナイキ ISPA シルバー リフレクト ブラック スニーカー

値段交渉可能です

値段交渉可能ですAirMax720 ISPA Black Reflect Silver型番: CD2182-001#NIKE#AirMax#AirMax720ISPABlackReflectSilver28cmメインカラー···ブラックモデル···NIKE エアマックス720スニーカー型···ローカット(Low)数回着用後、乾燥剤を同封しジップロックで保管しておりますが、素人ですので神経質な方の購入はお辞めください。箱、付属品付きの完品です。菅田将暉さんが紅白で着用していた物と同モデル同色です

