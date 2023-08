Logitech MX ERGO Advanced Wireless Trackball for 高速充電式 Windows PC and Mac iPad OS 対応

WindowsでもMacでも使用可能で、同梱のレシーバーを使用したUnifyingとBluetoothの2種類の接続に対応しております。

2022年に購入ましたが、使用頻度が少なかったため、出品致します。

通常購入よりもお安く提供いたしますので是非、この機会をご利用ください。

附属品

外箱、取扱説明書、ケーブル、レシーバー

以下、商品の状態と留意点です↓

・ほとんど使用していなかったので、新品に近いです。

・底面板の裏側に若干擦れた跡がございます。

もともとの製品の品質なのか定かではございませんが、一応留意点としてご参照ください。裏側なのであまり気にならないと思いますが、神経質な方のご入札はお控えください。

・外箱には開封時のテープの剥がれがございます。

※ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。

以下、Amazonの商品説明抜粋致します。

商品の説明

ユニークな調節式ヒンジにより、傾斜角を0°または20°で調節、快適性をカスタマイズ。

1回のフル充電で最長4ヵ月、1分の充電で約1日使用可能な高速充電。●通常のパソコン用マウスに比べ筋緊張を20%軽減。

ティルトとミドルクリックを搭載した高度なプレシジョンスクロールホイール搭載、精確なスクロールと便利なコントロールを提供。

アドバンストラッキングおよびプレシジョンモードボタンにより、ボタンを押すだけでスピードモードとプレシジョンモードを瞬時に切り替え可能。

値段交渉はお控え願えます。

買い手がいらっしゃらない場合は随時値段を下げます。

どうぞ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

