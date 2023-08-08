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★日本の職人技★ バトルビーバー　BBC PS5コントローラー その他

商品の説明

BATTLE BEAVERのカスタムコントローラです。
★様 専用
使用しなくなったため出品致します。
play Computer favorite プレイコンピューターフェイバ
海外公式から注文し1週間で
G05-08 ニンテンドー スイッチ Switch 本体 有機EL ホワイト
左スティックがドリフトしたので使わずに
★新品 未開封★爆走戦記メタルウォーカー
保管してました。
PS5 DualSense ワイヤレスコントローラー ゴッド・オブ・ウォー ラ…
その他のボタンは動作確認済みです。
トリプレットビート 6box シュリンク付き
値下げ交渉も⚪︎です。
バトルビーバー　BBC PS5コントローラー

FF16 PS5カバー　　コントローラー　セット

ファイナルファンタジー16 PS5 コントローラー FF16 プレステ5
・背面パドル(2箇所、リマッピング✖️)
QANBA OBSIDIAN Q3-PS4-01
・クリックトリガー(L2R2)
FANATEC Steering Wheel BMW GT2 V2 ファナテック
マウスクリックみたいな感じです。
XIM NEXUS 【 XIM MATRIX 代替に！】
L1 R1は普通のバンパーです。
美品 Switch専用 スプラトゥーンおまとめ
振動モーターはなしです。
MOTHER2 ウィンターズ レプリカスクリーン Sサイズ
・バトルビーバーのケースも付けます。
ポケモンカード151、1BOX、シュリンク付き、新品。

Xbox Series X ジャンク

Punk workshop レバーレスコントローラー hitbox Black
PS5カスタムコントローラー
【Besavior】 PS5 コンバーター 中継器 ホワイト
battle beaver
ゼルダ　くじ　A賞　マスターソード　ブレスオブ
PS5コントローラー
新品未使用品 ワイヤレスホリパッドfor Nintendo Switchピカチュ
バトルビーバー
Logitech G29ハンコン【並行輸入品】ロジクールg29
スカフ
xbox one コントローラー NBA 2K20限定モデル 未使用 日本未発売
スカフコントローラー
任天堂スイッチライト コーラル
apex

beatmaina IIDXコントローラー　エントリーモデル

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし
BATTLE BEAVERのカスタムコントローラです。使用しなくなったため出品致します。海外公式から注文し1週間で左スティックがドリフトしたので使わずに保管してました。その他のボタンは動作確認済みです。値下げ交渉も⚪︎です。・背面パドル(2箇所、リマッピング✖️)・クリックトリガー(L2R2)マウスクリックみたいな感じです。L1 R1は普通のバンパーです。振動モーターはなしです。・バトルビーバーのケースも付けます。PS5カスタムコントローラーbattle beaverPS5コントローラーバトルビーバースカフスカフコントローラーapex

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

★日本の職人技★ バトルビーバー　BBC PS5コントローラー その他

23分钟前

★日本の職人技★ バトルビーバー　BBC PS5コントローラー その他

¥22,000 ¥12,320

(税込) 送料込み
11
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出品者

ba9f15b

 1506

本人確認済
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コメント (6)

ba9f15b
★日本の職人技★ バトルビーバー　BBC PS5コントローラー その他 ★日本の職人技★ バトルビーバー　BBC PS5コントローラー その他

バトルビーバー BBC PS5コントローラー-

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帯電防止処理加工 BBC(バトルビーバーカスタム) PS5デュアルセンス

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