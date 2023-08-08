★日本の職人技★ バトルビーバー　BBC PS5コントローラー その他

BATTLE BEAVERのカスタムコントローラです。

★様 専用

使用しなくなったため出品致します。

play Computer favorite プレイコンピューターフェイバ

海外公式から注文し1週間で

G05-08 ニンテンドー スイッチ Switch 本体 有機EL ホワイト

左スティックがドリフトしたので使わずに

★新品 未開封★爆走戦記メタルウォーカー

保管してました。

PS5 DualSense ワイヤレスコントローラー ゴッド・オブ・ウォー ラ…

その他のボタンは動作確認済みです。

トリプレットビート 6box シュリンク付き

値下げ交渉も⚪︎です。

バトルビーバー BBC PS5コントローラー



FF16 PS5カバー コントローラー セット



ファイナルファンタジー16 PS5 コントローラー FF16 プレステ5

・背面パドル(2箇所、リマッピング✖️)

QANBA OBSIDIAN Q3-PS4-01

・クリックトリガー(L2R2)

FANATEC Steering Wheel BMW GT2 V2 ファナテック

マウスクリックみたいな感じです。

XIM NEXUS 【 XIM MATRIX 代替に！】

L1 R1は普通のバンパーです。

美品 Switch専用 スプラトゥーンおまとめ

振動モーターはなしです。

MOTHER2 ウィンターズ レプリカスクリーン Sサイズ

・バトルビーバーのケースも付けます。

ポケモンカード151、1BOX、シュリンク付き、新品。



Xbox Series X ジャンク



Punk workshop レバーレスコントローラー hitbox Black

PS5カスタムコントローラー

【Besavior】 PS5 コンバーター 中継器 ホワイト

battle beaver

ゼルダ くじ A賞 マスターソード ブレスオブ

PS5コントローラー

新品未使用品 ワイヤレスホリパッドfor Nintendo Switchピカチュ

バトルビーバー

Logitech G29ハンコン【並行輸入品】ロジクールg29

スカフ

xbox one コントローラー NBA 2K20限定モデル 未使用 日本未発売

スカフコントローラー

任天堂スイッチライト コーラル

apex

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BATTLE BEAVERのカスタムコントローラです。使用しなくなったため出品致します。海外公式から注文し1週間で左スティックがドリフトしたので使わずに保管してました。その他のボタンは動作確認済みです。値下げ交渉も⚪︎です。・背面パドル(2箇所、リマッピング✖️)・クリックトリガー(L2R2)マウスクリックみたいな感じです。L1 R1は普通のバンパーです。振動モーターはなしです。・バトルビーバーのケースも付けます。PS5カスタムコントローラーbattle beaverPS5コントローラーバトルビーバースカフスカフコントローラーapex

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

beatmaina IIDXコントローラー エントリーモデル