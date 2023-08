かわいい！ ナイキ ダンク ロー "リバース ブラジル" 26cm DV0833-300 スニーカー

Nike Dunk Low "Reverse Brazil"

サイズ26cm

今回リークされたモデルは、ナイキの定番モデルの一つである「ダンク」のニューカラーだ。2001年に初登場したブラジルをテーマにしたモデルのカラーを反転させたようなデザインになっており、シューレースもイエローで染め上げられている。また、ミッドソールは爽やかなホワイトが配色され、色鮮やかなカラーでポップな一足にまとめ上げた。

【注意事項】

極度に神経質な方はご購入をお控え下さいませ。

(細かな初期不良を受け入れられない方・箱の傷等全てにおいて完璧を求める方等)

箱については若干の破損、キズ、汚れがある場合が御座いますので気になる方は購入をお控え下さい。

コメント無し購入歓迎、値下不可

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

