✴︎即購入OK、送料無料✴︎

【商品】TO BE CHIC トゥービーシック

ドレス ワンピース ノースリーブ

羽織 セットアップ シルク 100%シアー 透け感 クリーニング済み 大きいサイズ

優美な光沢で高級感を演出するドレスワンピース。Aラインのスッキリしたシルエット。

ドレス使いにはもちろん、気張りすぎないデザインなのでお食事やお出かけにもぴったり◎

ライダースやトレンチコート、ニットカーデなどお好みでカジュアルダウンさせたスタイリングもお勧め。

シルク100%なのでデザインのみならず着心地も◎

【ブランド】TO BE CHIC トゥービーシック

【カラー】黒 ブラック

【サイズ】40

ワンピース着丈98 身幅49 肩幅35 袖丈14 cm

羽織 着丈35 袖丈72

※ 平置きにて寸法。

実寸サイズには注意を払っておりますが、素人計測になりますので多少の誤差はご了承下さい。

【コンディション】

特に目立ったダメージもない美品ですので、まだまだご着用いただけます。

※あくま古着となりますので多少の汚れやダメージをご理解いただける方のみお願い致します。

他にも人気ブランドのレディース服を多く取り揃えております。

#blawomen

まとめてご購入でお値引きもさせて頂きますので上記よりご覧下さい。

3M23RH19

商品の情報 商品のサイズ L ブランド トゥービーシック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

