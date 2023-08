★フォロー割★

ご購入前に『フォロー割希望』とコメント欄にてお知らせください!

※システム上ご購入後の返金は出来かねます。

※基本的に値下げから24時間以内のご購入と致します。

✅単品フォロー割

¥2000以下 ⇒¥100引き

¥~4999 ⇒ ¥200引き

¥~9999 ⇒ ¥300引き

¥~19999 ⇒ ¥500引き

✅2点以上おまとめ割

合計金額より10%オフ

***************

関連商品はこちらから↓↓

#古着屋fuufu

#古着屋fuufuスウェット

***************

【商品特徴】

GAP(ギャップ)の刺繍スウェット です。

【ポイント】

前面中央の刺繍がポイントのスウェットです!

【状態】

目立たない汚れがあります。

※古着のため神経質な方は購入をお控えください。

【サイズ】

Sサイズ

着丈 69cm

肩幅 57cm

身幅 62cm

袖丈 56cm

【カラー】

レッド、イエロー、グリーン

【季節】

春、秋、冬

【素材】

コットン100%

【原産国】

韓国

【識別番号】

2866

***************

購入の際はトップページの注意事項をご確認くださいませ。

ご質問等、コメント欄より受け付けております!

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

