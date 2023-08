有名なブランド Stone island ナイロンキャップ　レア キャップ

STONE ISLANDのナイロンメタル素材のキャップになります。リフレクターの柄が配置されたキャップになります。フラッシュで撮影されたり、トラックのライトに反射して光ります。

タグは処分してしまいました。単色のものは、繰り返しリリースされておりますが、2021年春夏のシーズン柄のアイテムで非常に希少性は高いです。

頭のサイズは57-60くらいの方におすすめしますが、写真のように絞りがついてますので、ほとんどの男性の方に着用いただけるサイズかと思います。

▼シーズン

2021ss

▼商品名

99598 REFLECTIVE GRID ON LAMY

▼サイズ

XL

▼定価

¥25,300税込

▼着用について

試着のみ

#STONEISLAND

#CAP

商品の情報 ブランド ストーンアイランド 商品の状態 未使用に近い

