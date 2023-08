※セットの場合バラ売り不可*値下げ不可※

■単品の場合は値下げ致しませんので値下げコメントをいただいても削除します。

■5着セット売り

■シフォン【画像1下⠀】

■パット*サイドファスナー有り

■color:

・ピンク系

・ブルー系2着

■透明ストラップ付

■ピンクの方に切れ有り【画像3】

■color【画像6・7⠀】

・パープル系

・ピンク系

■size・M

■シフォン生地

■裏地・サイドファスナー・パット有り

■ホルターネックタイプ

■たたみシワ有り

■チョーカーは付きません

#Azキャバ #Azドレス

■自宅保存の為、神経質の方や完璧を求める方は、ご購入はお控えください。

■購入後イメージ違い等、言う方はお断りします。

スカート丈...ショート・ミニ丈

カラー...ブルー

袖丈...袖なし

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

