【お買得！】 FENDIフェンディー 美品 ベロア素材カットソー 入手困難 刺繍ロゴ トップス Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

ご覧いただきありがとうございます(^^)

ようこそ、『町のアパレル店✽ACE✽』です。

〜 トレンドや人気アイテムを多数出品中 〜

出品中の商品はこちら ⇨ #trend_ACE

☑︎ フォロー割

フォロワー様限定で割引がございます。詳しくはプロフィールをご覧下さい。

◯size : メンズM、レディースXLに相当します

肩幅 43

身幅 46

着丈 70

袖丈 60

◯色 : 黒ブラック

○商品紹介

メンズアイテムですが、ビッグサイズ 、 ビックシルエットが旬な今、レディースアイテムとしても着れるユニセックスなアイテムかと思います。

◯ 状態

古着のため多少使用感はありますが、目立つ汚れや破れはなく美品です。

◯発送について

追跡機能のある、ゆうゆうメルカリ、ラクラクメルカリ便にて発送致します。

お支払い後、1〜2日以内に発送致します。

◯その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。

■取引時の注意点

古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。

✅サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

大手リサイクルショップで購入しているので100%正規品です。

ユーズド Used品 ビンテージ ヴィンテージ、トレンドやオーバーサイズのスウェット、トレーナー、パーカー、ジャケット、アウター、春物、ジャンパー、ブルゾンなど厳選した商品を販売中!

即購入大歓迎です(^-^)/

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

