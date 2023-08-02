上質で快適 23ss MATSUFUJI CUPRA JACKET ZIP-UP CHECK シャツ

MATSUFUJIの新作になります。
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これからの時期、サラッと羽織るのに最適な素材感です。
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袖丈···長袖
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MATSUFUJIの新作になります。これからの時期、サラッと羽織るのに最適な素材感です。シワが目立ちますが、一度着用のみになります。定価46000円状態8/10カラー···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···チェック襟···レギュラーカラー素材···コットン季節感···春、夏、秋vetementspradaguccidioroff whitefear of godraf simonsalyxyeezysupremeready maderickader errordoubletmartine roseギャルソンバレンシアガマルジェラsacaivetementsBALENCIAGAワイプロジェクトサカイマーティンローズERLapeアリクスDinoworksMATSUFUJImatsufujiO代官山