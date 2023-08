EVISU エヴィス エビス No2 LOT2001 ピンク大黒ペイントセルビッチ デニムパンツ インディゴ 大きいサイズ 40 BJBC.D

Vintage Levi's 76年製 66 グランジリペア Denim



95年 リーバイス 550 アメリカ製 ブラックデニム



YARDSALE PHANTASY JEANS デニム



polar skate93×iggy デニムパンツ ダークブルー 32×30

大黒ペイントにすれ感あります(画像参照)腰パッチにステッチほつれ、裾すれがあります(いずれも画像参照)

マルジェラ レイヤードデニムパンツ

使用感ある中古品ですが目立った汚れやダメージのないデニムです。

19so Denim Slacks ennoy スタイリスト私物



リーバイス501XX W38

セルビッチです。

polar skate co big boy jeans



06AW Dior hommeディオームオム シルバーコーティング デニム 27

インディゴです。

【ハンドメイド】リメイクジーンズ



aiueobi-3104様専用です ありがとうございました



新品 EMPORIO ARMANI スリム J06 ジーンズ デニム W28



新品 ディーゼル リヨセル スリム スキニー ジーンズ THOMMER W29

表記サイズは40ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。

STUSSY ROUGHandRUGGED デニム 王冠



levis beams 501 black ビームス ブラック リーバイス

W 約47cm×2

Dsquared Sexy Twist 44

股上 約33.5cm

90's リーバイス USA製 517 デニムパンツ ストレッチ 黒タブ

わたり幅 約39cm

ドッキングリメイクデニム

股下 約68cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)

Paradoxe Paris パラドークスパリ デニム ガーゼ フレア パンツ

裾幅 約25cm

DAIRIKU Vintage Washed Slim Denim Pants



【極美品 】GUCCI スキニーダメージジーンズ ホースビット・シェリーライン

尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。

新品未使用 off-white オフホワイト デニムパンツ



ディースクエアードデニム46

。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません

Levi's® デニム S501XX 大戦モデル W31×L36 復刻 日本製



90s USA製 リーバイス シルバータブ ブラックデニム W34 黒 古着

*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

66前期 リーバイス 501



Inked レザーパンツ

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

LGB ルグランブルー デニム



80'sリーバイス501 赤耳❗️ビンテージ ダメージ リペア ボタン裏刻印6

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

A.PRESSE 23SS Washed Denim Pants E



USED DSQUARED2 送料無料

*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。

RRL × BEAMS PLUS /別注STRAIGHT TAPER 53-MB



【名作】JOHN LAWRENCE SULLIVAN デニムパンツ



PRPS デニム ジーンズ W31 2本



【希少】【レア美品】コムデギャルソン オム デニム パンツ 田中期



【1点もの】TOYAMAde.y10a4 ペイントブラックジーンズ リメイク古着

HXGA-2859 EVI-45 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エヴィス 商品の状態 やや傷や汚れあり

EVISU エヴィス エビス No2 LOT2001 ピンク大黒ペイントセルビッチ デニムパンツ インディゴ 大きいサイズ 40 BJBC.D大黒ペイントにすれ感あります(画像参照)腰パッチにステッチほつれ、裾すれがあります(いずれも画像参照)使用感ある中古品ですが目立った汚れやダメージのないデニムです。セルビッチです。インディゴです。表記サイズは40ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。 W 約47cm×2股上 約33.5cmわたり幅 約39cm股下 約68cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)裾幅 約25cm 尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。*表現には主観が入っておりますご理解下さい。*モニターにより実際の色と違う場合があります。*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。HXGA-2859 EVI-45 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エヴィス 商品の状態 やや傷や汚れあり

Levi's リーバイス 501 スキニー セルビッジデニム リジッド『Ron Herman』ロンハーマン (S) ダメージストレッチパンツDIMEデニムour legacy 22ss Second cut denimリバースドッキング フレアデニムパンツ Wrangler×2デニムジーンズ ハチノス ダメージ ヴィンテージ送料無料 児島ジーンズ デニム RNB-1059 ヒッコリー 34インチ メンズLEVI’S silver tab 深緑WAREHOUSE 1001xx ワンウォッシュsugarhill classic double knee denim