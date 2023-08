ご覧いただきまして誠にありがとう御座います。

ご覧いただきまして誠にありがとう御座います。THE RANPAGEのボーカル川村壱馬さんがプライベートで着用されているFORSOMEONEのロングTシャツです。こちらは既に完売している物ですのでここでしか買えないです。CLの際 着用しておりました。【ブランド名】FORSOMEONE フォーサムワン【商品名】UTWO LT【サイズ表記】46 【状態】数回着用してますが、汚れ、ほつれはありませんが多少使用感ありますが、かなりキレイです。【カラー】ブラック

