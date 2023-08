ブラックフラッグのギター、グレッグギンの実弟、レイモンドペティボンのコレクション、画集です。BLACK FLAG、SONIC YOUTH等の有名なジャケットやフライヤー、漫画にガンビー、ドローイングなど、本当に圧倒的な量が一望できます。自立するほど、分厚いです…。

Raymond pettibon HOMO Americanus 画集



数回、眺めた程度で押し入れの本棚で保管していました。

インテリアとしても十分な迫力ある本です。

素人保管の為、神経質な方の購入はご遠慮下さい。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

