人気新品入荷 レッチリ Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

red hot chili peppers のTシャツです。
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サイズL 着丈76、身幅53、肩幅52cm
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あくまで中古品ですのでNCNRでお願いします。
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red hot chili peppers のTシャツです。サイズL 着丈76、身幅53、肩幅52cmあくまで中古品ですのでNCNRでお願いします。レッチリRage Against the MachineSystem of a DownKornVintage 90’sバンドT