流行 連休値下げ貴重ジュンヤワタナベとリーバイスコラボTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

身幅 約55㎝肩幅 約49㎝袖丈 約23.5㎝着丈 約71㎝サイズ Lカラー...クリーム色、オフホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント(ロゴなど)ネック...Uネック季節感...春, 夏, 秋こちらは、昔正規店にて購入しました。気に入って着用していましたが、趣味が変化したため、出品しました。こちらは、JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN とLevi'sが、コラボした貴重なTシャツです。しかも、貴重なサイズLです。こちらは、目立った汚れ、色落ち、スレ、など無く多少の使用感は、ございますが、一般的な古着の状態の商品だと思います。こちらは写真の通り中古品になります。中古品にご理解のある方だけ、ご検討ください。また素人検品とご理解いただきたく神経質な方は、ご遠慮ください。コンパクトにして発送します。すり替え防止のため返品交換不可とします。COMME des GARCONSコムデギャルソンPLAYCOMME des GARCONSプレイコムデギャルソンLevi'sリーバイスジュンヤワタナベマンJUNYA WATANABE MAN アイジュンヤワタナベマンeYe JUNYA WATANABE MAN 川久保玲綺麗目ファッション白Tシャツアメカジ夏ファッションビックシルエット男性メンズ女性レディースユニセックス

