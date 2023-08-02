お知らせ ログイン 会員登録 出品
流行 連休値下げ貴重ジュンヤワタナベとリーバイスコラボTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

身幅　約55㎝
激レア 90s Looney Tunes 総柄 プロモ Tシャツ USA製 XL

Motion Logo Tee Faded Blue
肩幅　約49㎝
stussy オールドステューシー　シャドーマン　Tシャツ　XL

VALENTINO ヴァレンティノ　メンズ　半袖T
袖丈　約23.5㎝
バスケット　Tシャツ

humanmade VICK T-SHIRT
着丈　約71㎝
【POWELL】s/s 1980 復刻版　2005年製　Mサイズ

【即購入OK】サタデーズサーフ SATURDAYS SURF NYC
サイズ　Ｌ
プリント Tシャツ ハーレーダビッドソン 【激レア】

ハーレーダビッドソン〈Tシャツ ハーレガール バイク 両面プリント XL〉

00's METALLICA メタリカ　パスヘッド　Tシャツ　2XL フェード

激レア90'S 当時物 SUN Tシャツ ヴィンテージ USA製 サイズXL
カラー...クリーム色、オフホワイト
推しとおそろい！BTS グク着用！supreme Tシャツ Mサイズ
袖丈...半袖
ワコマリア　半袖　天国東京
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
supreme Three Kings Tee (L) White
ネック...Uネック
デッドストック　Kiss ビンテージ　Tシャツ　L
季節感...春, 夏, 秋
グッドウェア Tシャツ セット Goodwear

hystericglamour ヒステリックグラマー tシャツ コムドット着用
こちらは、昔正規店にて購入しました。
スヌープドッグ HIPHOP ヒップホップ Tシャツ
気に入って着用していましたが、趣味が変化したため、出品しました。
90s☆USA製古着【ディズニー プラネットハリウッド Tシャツ】メンズ2XL

ルシアンペラフィネ tシャツ 2枚セット 定価41800円
こちらは、JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN とLevi'sが、コラボした貴重なTシャツです。
激レア！97年製　マリリンマンソン　バンドTシャツ

美品 90's USA製 All Sport 碇プリント半袖Tシャツ杢グレー系L
しかも、貴重なサイズＬです。
80s90s NIKE ナイキ tシャツ USA製 マイケルジョーダン NBA

FR2 × ASSC コラボ　Tシャツ
こちらは、目立った汚れ、色落ち、スレ、など無く多少の使用感は、ございますが、一般的な古着の状態の商品だと思います。
men's派手派手セット/L〜XL/Tシャツ　ハーパン　ルームウェア　パジャマ

【XL】KOICHIRO TAKAGI X WDS JACKALOPE TEE
こちらは写真の通り中古品になります。中古品にご理解のある方だけ、ご検討ください。また素人検品とご理解いただきたく神経質な方は、ご遠慮ください。
ロードランナー Ｔシャツ

[未使用] dunhill ダンヒル　Tシャツ　ロゴ　ビッグサイズ　半袖❗️
コンパクトにして発送します。
【即完売注意】メゾンキツネ　LINE　コラボ　ブラウン　ワッペン　Tシャツ　白

【限定コラボ】シュプリーム×ヒステリックグラマー☆両面刺繍ロゴ半袖ワークシャツ
すり替え防止のため返品交換不可とします。
【入手困難】新品未使用MARNI ディストーテッドマルニプリントTシャツ

新品 STANDARD CALIFORNIA CHAMPION T1011 XL
COMME des GARCONS
【即完売モデル】ゴッドセレクションxxx☆フォトロゴ定番カラーtシャツ　入手困難
コムデギャルソン
【未使用☆タグ付き】コムデギャルソン ビッグロゴ 人気XLサイズ 定番カラー
PLAYCOMME des GARCONS
【ヒステリックグラマー✴︎希少バイカーシャツLサイズ】
プレイコムデギャルソン
超レア　レッチリ　レッドホットチリペッパーズ　Tシャツ
Levi's
2022ssダブルアールエルRRL ロゴTシャツ　色カーキ
リーバイス
90s OLD STUSSY “ELVIN JONES TEE”
ジュンヤワタナベマン
girls don't cry Black Lives Matter Tシャツ
JUNYA WATANABE MAN
3XL.サイズ　human made COLOR T-SHIRT
アイジュンヤワタナベマン
ほぼ新品ラストオージー2 undercover XヒューマンメードT ！XL！
eYe JUNYA WATANABE MAN
新品★当時物 2000年 59回 皐月賞 競馬 Tシャツ★武豊
川久保玲
【希少】オールド ステューシー USA製 Tシャツ ネイビー シングルステッチ
綺麗目ファッション
シュプリーム　Kurt Cobain Tee　白S
白Tシャツ
【美品】Needlesニードルス 半袖Tシャツ カットソー 黒ブラック 刺繍ロゴ
アメカジ
【限定コラボ】ニードルス×ガールズドントクライ☆ビッグロゴ再構築Tシャツ希少XL
夏ファッション
supreme motion Tシャツ　XL
ビックシルエット
tassy88様専用Apple アップル ビンテージ Tシャツ XL 企業物
男性
90s JOKER ジョーカー ヴィンテージ ビックヘッド バットマン
メンズ
MEDM 23SS "Sword and Rose" Printed Tシャツ
女性
wacko maria tシャツ
レディース
《USA製》ハーレーダビッドソン☆Tシャツ 2XL デカロゴ グレー T303
ユニセックス

レア珍品　バンドT Ray Boltz 1994年　ツアーT キリスト

商品の情報

商品のサイズL
ブランドジュンヤワタナベコムデギャルソンマン
商品の状態目立った傷や汚れなし

ナンバーナイン　スカル　Tシャツ

sacai capsule collection t イエロー ✖︎ ブルー
身幅　約55㎝肩幅　約49㎝袖丈　約23.5㎝着丈　約71㎝サイズ　Ｌカラー...クリーム色、オフホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春, 夏, 秋こちらは、昔正規店にて購入しました。気に入って着用していましたが、趣味が変化したため、出品しました。こちらは、JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN とLevi'sが、コラボした貴重なTシャツです。しかも、貴重なサイズＬです。こちらは、目立った汚れ、色落ち、スレ、など無く多少の使用感は、ございますが、一般的な古着の状態の商品だと思います。こちらは写真の通り中古品になります。中古品にご理解のある方だけ、ご検討ください。また素人検品とご理解いただきたく神経質な方は、ご遠慮ください。コンパクトにして発送します。すり替え防止のため返品交換不可とします。COMME des GARCONSコムデギャルソンPLAYCOMME des GARCONSプレイコムデギャルソンLevi'sリーバイスジュンヤワタナベマンJUNYA WATANABE MAN アイジュンヤワタナベマンeYe JUNYA WATANABE MAN 川久保玲綺麗目ファッション白Tシャツアメカジ夏ファッションビックシルエット男性メンズ女性レディースユニセックス

商品の情報

商品のサイズL
ブランドジュンヤワタナベコムデギャルソンマン
商品の状態目立った傷や汚れなし

流行 連休値下げ貴重ジュンヤワタナベとリーバイスコラボTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

21分钟前

流行 連休値下げ貴重ジュンヤワタナベとリーバイスコラボTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
9
4
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

99587a

 1504

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (4)

99587a
流行 連休値下げ貴重ジュンヤワタナベとリーバイスコラボTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) 流行 連休値下げ貴重ジュンヤワタナベとリーバイスコラボTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

いいスタイル 連休値下げ貴重ジュンヤワタナベとリーバイスコラボT

いいスタイル 連休値下げ貴重ジュンヤワタナベとリーバイスコラボT


期間限定３０％ＯＦＦ！ 【極美品】ジュンヤワタナベマン ブルーノート

期間限定３０％ＯＦＦ！ 【極美品】ジュンヤワタナベマン ブルーノート


ジュンヤワタナベマン23SS LEVI'S×KEITH HERINGアップリケコラボデニム(WK-P207-051) INDIGO - M

ジュンヤワタナベマン23SS LEVI'S×KEITH HERINGアップリケコラボデニム(WK-P207-051) INDIGO - M


芸能人愛用 ジュンヤワタナベマン x ラコステ Wネーム コレクションT

芸能人愛用 ジュンヤワタナベマン x ラコステ Wネーム コレクションT


JUNYA WATANABE x Levis® の最新コラボはワークなジーンズ。 | AiiRO

JUNYA WATANABE x Levis® の最新コラボはワークなジーンズ。 | AiiRO


期間限定３０％ＯＦＦ！ 【極美品】ジュンヤワタナベマン ブルーノート

期間限定３０％ＯＦＦ！ 【極美品】ジュンヤワタナベマン ブルーノート


期間限定３０％ＯＦＦ！ 【極美品】ジュンヤワタナベマン ブルーノート

期間限定３０％ＯＦＦ！ 【極美品】ジュンヤワタナベマン ブルーノート

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 流行 連休値下げ貴重ジュンヤワタナベとリーバイスコラボTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
© www.inba.net, Inc.