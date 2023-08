今年某リサイクル店にて購入いたしました。自身の着用は一度もございません。タグ等はないものの美品で、汚れ、スレ等は無いかと思います。

TOCCA ショートフーディ

同じ物を出品してる方が中々いない為、希少としました。

◆ アイテム ◆

一式3点セット

型番 P17EN2M0O0210260

◆ サイズ ◆

サイズ表記:S

身丈 約77cm

身幅 約51cm

肩幅 約54cm

袖丈 約58cm

平置き実寸。

素人採寸の為、多少の誤差はご了承願います。

◆ 状態 ◆

ダメージや汚れ等はなく、

とても状態が良いため、まだまだお使い頂けます*

◆ カラー ◆

黒、ブラック

○素材

表地 綿 90%

ポリエステル 10%

レース部分 ポリエステル100%

裏地 綿 100%

○配送

簡易梱包にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承下さい。

ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヌメロヴェントゥーノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

