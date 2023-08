激安店舗 6e19 未使用タグ付☆GIVENCHY ジバンシィ 4GバンドコットンTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧頂きありがとうございます。

ブランド:GIVENCHY

カラー:ホワイト

素材表記:画像参照

備考:タグ付き

サイズ表記:L

(実寸メジャーでの採寸のため多少の誤差がある場合がございます。)

着丈:74

裄丈:46

身幅:61

袖丈:

ウエスト:

股下:

股上:

渡り:

裾幅:

状態:S

ランク

《S》新品・未使用

《SA》新品に近い状態

《A》使用頻度が少なく全体的にキレイ

《AB》多少使用感はあるがキレイ

《B》一般的な中古品

《BC》多少のキズや汚れがある

《C》キズや汚れがある

《CD》目立つキズや汚れがある

《D》ジャンク

#未使用#タグ付#GIVENCHY#ジバンシィ#4GバンドコットンTシャツ#L#ホワイト#メンズ#半袖TEE#JERSEYTSHIRT#紳士服#ロゴテープ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジバンシー 商品の状態 新品、未使用

