★未使用品★極美品ニンテンドー3DS コバルトブルー【メーカー生産終了】訳

外箱に多少スレや汚れなどございますので、

ご了承ください。

●商品状態

新品同様、本体未使用です。

画像の物が全てになります。

展示品の商品の為、多少の傷がある場合ございます。

写真に掲載しておりますが、箱ダメージあり。

「ニンテンドー3DS コバルトブルー」

任天堂

定価: ¥15.429円

Amazon¥27.000円

●セット内容

・ニンテンドー3DS本体

・ニンテンドー3DS専用充電台

・ニンテンドー3DS用ACアダプタ

・ニンテンドー3DS専用タッチペン

・SDメモリーカード

・ARカード(6枚)

・かんたんスタートガイド

・取扱説明書

#任天堂

#ゲーム

#GAME

#3DS

#本体

#コバルトブルー

#ブルー

#アオ

#あお

#青

#充電台

#ニンテンドー

#Nintendo

●発送について

プチプチで梱包して、出来る限り箱に傷がつかぬように配慮させて頂きます。

※即購入OKです。

※ご不明点などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 新品、未使用

