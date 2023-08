クラシック あぅ様専用 その他

お間違いなければそのまま購入お願い致します。

閲覧ありがとうございます。

表面は傷等なく綺麗な状態ですが、49個の内1つ裏に目立つ汚れがございます(画像3枚目参照)。

痛バを組む際には見えないです。

また、お譲り頂いた缶バッジも含まれておりますので小さな錆などはご了承ください。

発送する際には緩衝材に包み、防水をしっかりさせていただきます。

質問等あればコメントへお願いします。

また、その他出品しているものと購入していただける場合少しお値下げさせていただきます。

いいねが増えますとお値上げさせて頂く場合がございます。

また、コメント順でお譲りさせていただきます。

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

