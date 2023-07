○ブランド

92649

○状態

全体に美品 2回使用程度

ショルダー紐 未使用級

全体にこの状態の物はかなりのレアかと思います。

○アイテム

マルチカラー モノグラム スタッズ

ゴールド金具 アクセサリーポーチ

ショルダーバッグ ハンドバッグ

ショルダーベルト取り外し、調整可能

アクセソワール

◯付属品

無し

○シリアルナンバー

SL0074だと思います

○色

ホワイト×ゴールド

マルチカラー

イエロー、水色、グレー、パープル、

黄緑、ブルー、オレンジ、グリーン、ピンク、ベージュ、ブラック、エメラルドグリーン、ブラウン

中 ワインレッド(赤紫)

○素材

革 レザー

○サイズ(cm)

タテ 約12.5

ヨコ 約20.5〜21.5(底幅)

ショルダー 約98 115.5

平置き実寸。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

○購入先

ヴィンテージショップにて購入

○配送

らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便への変更をする事もあります。

変更後のお知らせはしていません。

神経質な方、完璧を求める方ご遠慮くださいm(_ _)m

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いしますm(_ _)m

123.65

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

