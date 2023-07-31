新しいコレクション 天然スフェーン 1.52ct【Z481】 各種パーツ

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本日の特売です アガベチタノタレッドキャットウィーズルごり猫 50子株



ロードクロサイト ルース 天然石 インカローズ a10103

まとめ買い割引始めました！！

天珠 アゲート

詳しくは自己紹介ページから！

天然ルビー ハートシェイプ 0.993ctソーティング付



SALE！ No.1041 青空レジンチャームセット

↓をタップすると他の商品もご覧いただけます

【No.3996-3】♦︎高品質♦︎グァバクォーツ ランダムカット



【専用】天然パライバトルマリン0.06ct【ブラジル】★ネオンブルー、蛍光色★

#わかめサラダのスフェーン

【★3点で1000円★】ヤモリさん◎刻印革タグ



ぐで猫 いい湯だにゃんこ 三毛猫 No.401

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kirari2010様専用ページ



042248 大処分セール❗️希少✨アイオライトサンストーンブレスレット3本



ゴールドルチル水晶 さざれ石 小粒 15㎏ 天然石 数量変更できます！



【丸＃33】ツヤありショップシール★サンキューシールアクセサリー台紙の梱包お供に



まむ様確認用



【ゆりいか様専用】ラブラドライト、パライバトルマリン

スフェーンならではのギラギラした輝きがカッコいい！

6/2 OhanaRibbon様オーダーページ



天然石 & あこや真珠 等 まとめ売り

マダガスカル産の天然スフェーンを入荷致しました！

g様ご確認用



✧YuRo◡̈*✧様専用ページ



kiki様専用 おまとめ購入分

【備考】

ck様 専用ページ

重さ：約1.21ct

水引 しめ縄•門松セット

大きさ：約7.1x5.2x4.2mm

マカロン3.1㎝ 20個セット② 他

カット：オーバル

メープル ✤ シロップ様 スモーキークォーツ プリンセスカットフェイスドリル一連

色:イエロー+虹色の輝き(虹色の輝きは10段階中の3)

13点❤️柴犬1・チワワ1・ネコ5・トイプードル6

処理：無処理

ソ付◆高品質 5.750ct 天然 アメトリン ルース オクタゴン カット

産地：マダガスカル

ラリマー シズク型 silver925 フリーサイズ

付属：ルースケース

ねこ★刻印★オシャレ★オリジナル



シャネル ヴィンテージボタン 16㎜ 4個

【コメント】

レア品 グリーンアメジスト 勾玉30ミリ

10倍ルーペで見ると部分的に僅かな摩耗、少々のインクルージョンがございますが肉眼では目立ちません。

立体デコパーツ



天然玉石ロートナイト天珠11



【アイシャ様専用】文玩 纏め購入



モダン仏具セット



まな様♡天然石チャーム Abaronsheru



出雲石 青石碧玉勾玉２９、５mm



透明朱砂蓮師法帽古天珠 希少！？病気を予防 危ないの仕事人さん着用良いんです



ポンスキー様専用



濃厚天然エメラルド 1.245ct



虹色ボルダーオパール

★産地や処理の情報は購入先の説明に準じております

スーパーセブン カボション 33個 1



⭐︎【天然】タイチンクオーツ ルース 14.6g



突合せ溶接継手 イノック 65A ロングエルボ 6個 SUS304 2インチ半

★アプリなどの加工はしておりません

◆特大◆天然ルチルクォーツキャッツアイルース48.66ct ミニ鑑別書付



⭐︎【天然】タイチンクオーツ ルース 貔貅 2.8g



チベット上古玉華朱砂蓮花三眼古天珠

★お使いのモニターの環境から少々の色の差がありますこと、ご理解いただければ幸いです。

スワロフスキー リボリ 5色 #1122 SS39 計700個



kumiko.deko様☆お花レース編みモチーフ☆オーダー



アクアマリン クラウド&オーバル ミックスカット (170石) a-590

★写真や文章で表示しきれなかったキズ・内包物など重大な見落としがあった場合はご返品・ご返金を承ります。

s-1666B 宝石質★ダブルドリルアソート ガーネット他



22㎜金属チャーム 四ツ葉の鍵❤10個



ルビー 0.516ct ルース



注文品品 5％オフ



Marimokun様 サンプル品



花材セット No66 (アジサイ3色・おまけバラ3輪付き)



カール(*^ω^*)様専用ページ①



【再紹介！】青も赤も出るビンテージ【インクル特価】ロードライト 1.69ct



大SALE今夜23:59までブラックオパール 。オーストラリア産 0.651ct

【発送】

[1561] 猫 カフェにゃんこ 浴衣 ハンドメイド レジン

★通常はご入金を頂いてから48時間以内

ルリドラゴン様 専用 確認ページ



アメジスト 大粒フラワーカービング 1連 ◇v3476-H

★ルースケースに入れてプチプチで包んだ後に、小型の段ボールにて発送致します

【全色まとめ売り】アクセサリーパーツ ビーズ



天然 非加熱 パパラチアサファイア ルース 0.59ct GIA鑑別書付き

★らくらくメルカリ便のネコポスを予定しております。

あぽろ 様専用



アコヤ真珠 アコヤパール6〜7mm訳あり 大量 410g パール パーツ 両穴



【SALE】天然石アソート全42種 ◇y115-J



天然石プレシャスオパール•ボタンカット連材



★197★ソーティング有 天然 パパラチア サファイア ルース 0.375ct



moy様専用

その他、ご質問などございましたら何度でもお気軽にお問い合わせくださいませ。

たまねぎ屋 みーちゃん様専用ページ



クシュクシュ麻生地 さゆり染め No.4



うめしゃん様専用ページ＊＊＊



3Dネイルパーツ



[1522] 猫 チャーム ハンドメイド レジン

#わかめサラダのスフェーン

純プラチナペタル2連ネックレス

素材...天然石

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

★*―*★*―*★*―*★★*―*★*―*★*―*★ まとめ買い割引始めました！！ 詳しくは自己紹介ページから！↓をタップすると他の商品もご覧いただけます#わかめサラダのスフェーン★*―*★*―*★*―*★★*―*★*―*★*―*★スフェーンならではのギラギラした輝きがカッコいい！マダガスカル産の天然スフェーンを入荷致しました！【備考】重さ：約1.21ct大きさ：約7.1x5.2x4.2mmカット：オーバル色:イエロー+虹色の輝き(虹色の輝きは10段階中の3)処理：無処理産地：マダガスカル付属：ルースケース【コメント】10倍ルーペで見ると部分的に僅かな摩耗、少々のインクルージョンがございますが肉眼では目立ちません。★産地や処理の情報は購入先の説明に準じております★アプリなどの加工はしておりません★お使いのモニターの環境から少々の色の差がありますこと、ご理解いただければ幸いです。★写真や文章で表示しきれなかったキズ・内包物など重大な見落としがあった場合はご返品・ご返金を承ります。【発送】★通常はご入金を頂いてから48時間以内★ルースケースに入れてプチプチで包んだ後に、小型の段ボールにて発送致します★らくらくメルカリ便のネコポスを予定しております。その他、ご質問などございましたら何度でもお気軽にお問い合わせくださいませ。#わかめサラダのスフェーン素材...天然石

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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