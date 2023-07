PHILIPPE MODEL

スニーカー 未使用品

【【 出品物情報】】

※レザー部に僅かですが、小キズが見受けられます。予めご了承下さい。

【色】ミリタリー×ブラック

※モニター環境により、実際の色合いと異なる場合があります。予めご了承ください。

【表記サイズ】41

※jp25.0〜25.5cm程度のサイズ感だと思われます。

【平置実寸】アウトソール/約 28.0cm

幅/約 9.6cm

※測定誤差ありますので参考値程度にお考え下さい。

【購入先について】

出品物は海外からの並行輸入品となります。主にEU圏の信頼できるセレクトショップ(正規取扱店)から購入しています。偽造品及び詐欺等は間違いなくありませんので、安心してご検討下さい。購入店舗名/購入価格は公表しておりません。

【注意事項】

シーズン落ち/在庫残り品を中心に購入しているため、未使用品でも保管期間の長さから、傷・シワ・汚れ・黄ばみ等が若干ある場合があります。ブランド直営店同様の品質・サービスをお求めの方は購入を控えていただくようお願いします。使用に支障があるような大きなダメージがある場合を除き、返品は基本的には受付しておりません。ご理解お願いします。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド フィリップモデル 商品の状態 新品、未使用

