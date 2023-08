大特価放出！ 新品未使用　Rick Owens turbodrk 27.5cm スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

Rick Owens turbodrk HI

サイズ 27.5cm(UK9)

Wrong Weatherにて購入。

未使用になります。

即購入可。お値下げ不可です。

輸入品になりますので外箱に破損がある場合があります。

初期スレ、傷、ほつれ等がある場合があります。

個人保管になりますのでご理解いただける方のみご購入をお願いします。

すり替え防止のため返品はお断りしております。

また写真、動画にてシリアルナンバー及び発送時の状態を控えさせていただきます。

仕事の都合で携帯を手元に置いていない事が多く、お問い合わせの回答が遅くなります。ご理解の程よろしくお願いします。

メインカラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm 商品の状態 新品、未使用

