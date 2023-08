昨年購入。

Burberrys バーバリー シェトランドツイードコート

使用回数1.2回。

コムデギャルソンCOMME des GARÇONS コート

室内での試着のみです。

Kolor 19SS Panelled Coat パネルコート



C&A ステンカラーコート 古着

着丈 99

70s ハンドペイント ステンカラーコート 古着

肩幅 50

【Lサイズ】SEESEE×Barbour 3/4コート バブアー SEE SEE

袖丈 65.5

美品 agnès b ウエストベルト ロング丈 ジップアップ シャツコート

胸囲 122

THE NORTH FACE パープルレーベル ステンカラーコート ナナミカ

ウエスト 122

KAPITAL キャピタル リングコート パープル 3表記



ANATOMICA SINGLE RAGLAN COAT Ⅰ BEIGE 46

ライナー···インナーライナー取外し可

バーバリーロンドン ステンカラーコート ノバチェック M ベージュ 春秋冬



PHIGVEL ウールジャケット 03AW

たっぷりとしたシルエットが美しいASPESI(アスペジ)のスタンドカラーコート、着脱可能なキルティングライナーを備えることで防寒性をコントロールしつつ秋〜春ごろまでの長い着用期間がとれるようデザインされています。

バーバリー ステンカラーコート ネイビー チェック柄 Lサイズ相当



21AW sacai Cotton Oxford Coat コート

定価132,000円

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アスペジ 商品の状態 未使用に近い

昨年購入。使用回数1.2回。室内での試着のみです。着丈 99肩幅 50袖丈 65.5胸囲 122ウエスト 122ライナー···インナーライナー取外し可たっぷりとしたシルエットが美しいASPESI(アスペジ)のスタンドカラーコート、着脱可能なキルティングライナーを備えることで防寒性をコントロールしつつ秋〜春ごろまでの長い着用期間がとれるようデザインされています。定価132,000円

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アスペジ 商品の状態 未使用に近い

【stein】OVER SLEEVE INVESTIGATED COAT 別注品A BATHING APE BENCH COAT【新品】ウォーターレペレントテクノナイロンスタンドカラーコート I スプリングコートTraditional Weatherwear【新品】Foxumbrellaのコート サイズ38希少 日本製 ONES STROKE ステンカラーコート チェックUSA製 80s 90s ステンカラーコート スプリングコート デニム B569N.HOOLYWOOD 19AW DOUBLE-BREASTED 36新品 タグ付き ユナイテッドトウキョウ タスマニアメルトンダブルチェスターコートthe shepherd UNDERCOVER ドッキングコート