● コンディション

■外観

使用に伴うスレキズ1か所凹みが見られますが

使用には全く問題ありません。

電池室綺麗です。

■ 光学

ファインダー内わずかにチリ・ホコリございます。

ファンダーを覗くと気になりません。

レンズは使用に伴うチリ、埃の混入のみで

カビやクモリの混入はございません。

バルサム切れや絞り羽に油じみございません。

■ 動作

通電確認しています。

シャッター、ズームも確認できています。

液晶表示、テープを入れてデータ書き込みも 確認いたしました。

● お届けする内容

・カメラ本体

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 傷や汚れあり

