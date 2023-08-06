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品質が完璧 シャネル クラッチバッグ セカンドバッグ　長財布　PCケースエナメルココマーク 長財布

商品の説明

横幅　約27cm
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縦幅　約16cm
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数年前にロスののビンテージショップにて入手したレア商品です。
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ビンテージ品なので汚れ等はございますがでお写真にてご確認ください。
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まだまだ使用できるレベルかと思いましたのでやや傷や汚れありを選択しました。
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商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態やや傷や汚れあり

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横幅　約27cm縦幅　約16cm数年前にロスののビンテージショップにて入手したレア商品です。ビンテージ品なので汚れ等はございますがでお写真にてご確認ください。まだまだ使用できるレベルかと思いましたのでやや傷や汚れありを選択しました。他インポート物多数出品中！ぜひ、ご覧ください☺︎#UKKYimportationCLANE クラネ.pameopose パメオポーズ.juemi ,SLYbeautiful people , maison margielaTOGA , AMERI , studious , cry tokyocannabis , FAKE TOKYO , sister MIDWEST , AURALEE g.v.g.v , HONEY MI HONEY , suziemame kurogouchi , FUMIKA_UCHIDA SAYAKA DAVIS , SHINZONE JUN MIKAMI , CristaSeya クリスタセヤ sacai , ENFOLD , ELIN , solvo 3.1 フィリップリム ,TAN , AKIRA NAKA ponti , THE ROW , nehera , kolor 1LDK , YAECA , john lawrence sullivan irene , AULA AILA , roku 6 , knowhowDHOLIC GU UNIQLO ZARA H&M Forever21 MURUA EMODA MOUSSY SLY GYDA dazzlin eimy EGOIST EVRIS minktokyo Darich MURUA WEGO SPINNS ENVYM ANNA SUI INGNI EATME EVRIS kappa stussy dazzlin ナルシス　ロイヤルパーティー　Chuu ALEXIASTAM AZUL WEGO SPINNS FRAYID Lilybrown MilaOwen ACYM snidelシャネル　CHANEL 長財布　vintage

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ブランドシャネル
商品の状態やや傷や汚れあり

品質が完璧 シャネル クラッチバッグ セカンドバッグ　長財布　PCケースエナメルココマーク 長財布

28分钟前

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¥28,000 ¥15,680

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