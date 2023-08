注目の福袋をピックアップ！ 23.5cm WS327 DW Black new balance 新品未使用 スニーカー

✨24時間以内に発送致します✨

ご覧くださりありがとうございます。

コメント無し即購入大歓迎です。

※値下げ不可 ※値下げ要求コメントは返事せずに削除します。

23.5cm WS327 DW Black new balance 新品未使用

ニューバランス タグ付き新品未使用

エンボス加工を施したNロゴでグレード感をプラスしたウィメンズモデル「WS327」。

70年代を席巻した数々のニューバランスのレーシングシューズをアレンジしたレトロなフォルムに、ビッグNロゴを外側だけに配した印象的なデザインを、スエード/シンセティックレザーアッパーで仕上げました。

レトロなデザインを継承しながらも見事にモダナイズ。

ルックス、履き心地ともにアップデートされたライフスタイルモデルへと仕上げられています。

レトロランニングモデルらしいスマートなフォルムもポイント。

普段の着こなしにさりげなくスポーティなテイストを添えてくれます。

アメリカ/ボストンを拠点とする世界的なスポーツシューズブランド。

偏平足などを直す矯正靴の製造メーカーとして誕生したNew Balanceは足の解剖学的な知識、整形外科への深い理解をいかして、履く人に「NewBalance」すなわち新しいバランス感覚を提供。

ニューバランスシューズは機能性を追求している事はもちろん、他にはない足にフィットする素晴らしい履き心地を実現しています。

ws327 an al so

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

