brunt Bravo.one 10U

3回ほど使用しておりましたが、点火操作に慣れずで最近使用してなかったので、出品いたします。

カスタムを含めたセット内容は下記の通りです。

Bravo本体(オムニバーナー)

ポンプ(別途購入の簡易ケース付き)

ストーブホヤ

オムニバーナー付属バーナーヘッド

iz73(キャップ)

オムニバーナー用INA HANDLE ×2

asigrip_om

Ballistics bravo専用ケース

Bravo.one オリジナルワッペン

・総額12万以上すること

・現在入手困難であること

を踏まえ、手数料も加味した価格設定です。

値下げ不可&バラ売り不可でお願いします。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

brunt Bravo.one 10Uブラント ブラボーワン オムニバーナー3回ほど使用しておりましたが、点火操作に慣れずで最近使用してなかったので、出品いたします。カスタムを含めたセット内容は下記の通りです。Bravo本体(オムニバーナー)ポンプ(別途購入の簡易ケース付き)ストーブホヤオムニバーナー付属バーナーヘッドiz73(キャップ)オムニバーナー用INA HANDLE ×2asigrip_omBallistics bravo専用ケースBravo.one オリジナルワッペン・総額12万以上すること・現在入手困難であることを踏まえ、手数料も加味した価格設定です。値下げ不可&バラ売り不可でお願いします。よろしくお願いいたします。BUSHDEBRUNTBRUNTラクダ rakudaガラクダ garakudaカーミットチェアkermitchairwindy and rainybonboneroボンボネロsololgoalzerogrindlodge グラインドロッヂ グラインドロッジlockfield equipmenth&oコールマンルミエールランタンcolemanold mountainオールドマウンテンasimocraftsアシモクラフトneru design worksネルデザインワークスthearthざあーすballisticsバリスティクスnaturalmountainmonkeyssanzokumountainサンゾクマウンテンsnow peakスノーピークhelinoxヘリノックスyeti somabitoソマビトNATALDESIGN natal designネイタルデザインNeru Design Worksネルデザインワークス Asimocraftsアシモクラフツhアンドo h&oネルデザインa&f warudondodwantkey camp ウォンキーキャンプbonbonerosoulabo

