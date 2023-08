◯はじめに

ご覧頂き、ありがとうごさいます。

お手数ですが、コメント、ご購入の前に必ずプロフィール欄をご覧下さい。

80’s ・ 90’s の ビンテージ 古着 から スポーツ 系の シャツ や スウェット を中心に、アメカジ から モード とジャンル問わず幅広く出品しております。

お気に入りの一枚を探してみて下さいね!

#古着屋*SCARERS*

●出品している商品は全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願いたく思います。

◯商品情報

・ブランド : シュプリーム SUPREME

・色柄 : ブラック 黒

・サイズ表記 : XL

・素材 : コットン 綿 100%

・状態 : 良好

◯サイズ詳細(cm)

平置き採寸

・肩幅54

・身幅64

・袖丈25

・着丈77

※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。

◯商品説明

シュプリーム の Tシャツ です。

美品です。

made in usa 。

アメリカ の シンガー、アル グリーン Al Green 。

希少なXLサイズ。

即完売 の一着です。

ステューシー や ア ベイシング エイプ 、CE などお好きな方にオススメです。

●値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ね下さい。

●複数購入・リピーターの方は更にお値引き致しますので、フォロー頂けると嬉しいです。

◯発送

入金確認後、即日〜1日以内に匿名配送。

◯最後に

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。皆様に、古着の面白さを知って頂けたら幸いです。

ナイキ ・ チャンピオン ・ ノースフェイス ・ カーハート ・ ステューシー ・ アディダス

#古着屋*SCARERS*

22050018N

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◯はじめにご覧頂き、ありがとうごさいます。お手数ですが、コメント、ご購入の前に必ずプロフィール欄をご覧下さい。80’s ・ 90’s の ビンテージ 古着 から スポーツ 系の シャツ や スウェット を中心に、アメカジ から モード とジャンル問わず幅広く出品しております。お気に入りの一枚を探してみて下さいね!#古着屋*SCARERS*●出品している商品は全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願いたく思います。◯商品情報・ブランド : シュプリーム SUPREME・色柄 : ブラック 黒・サイズ表記 : XL・素材 : コットン 綿 100%・状態 : 良好◯サイズ詳細(cm)平置き採寸・肩幅54・身幅64・袖丈25・着丈77※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。◯商品説明シュプリーム の Tシャツ です。美品です。made in usa 。アメリカ の シンガー、アル グリーン Al Green 。希少なXLサイズ。即完売 の一着です。ステューシー や ア ベイシング エイプ 、CE などお好きな方にオススメです。●値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ね下さい。●複数購入・リピーターの方は更にお値引き致しますので、フォロー頂けると嬉しいです。◯発送入金確認後、即日〜1日以内に匿名配送。◯最後に他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。皆様に、古着の面白さを知って頂けたら幸いです。ナイキ ・ チャンピオン ・ ノースフェイス ・ カーハート ・ ステューシー ・ アディダス#古着屋*SCARERS*22050018N

