使いやすい機能が詰まったカメラで、スナップから風景など旅先にも一台で軽快に、あじわいのある撮影ができます。簡単操作でフィルムカメラ初心者の方にもオススメです!※プロフィールもご確認くださいませ※・フィルムを入れての確認は行っておりません・購入してからのご質問はご遠慮くださいませ 気になる点があればお気軽にご質問ください♪各動作確認しています。【商品名】・メーカー▶ Fujifilm・カメラ▶ TIARA ZOOM【レンズ】・チリ▶ 少・カビ▶ 少・くもり▶ 少【カメラ番号】▶ 90403325【カメラ】・シャッター切れる・フラッシュ▶ NG 【付属品】※電池は付属しません。▶ ストラップ【備考】・セルフタイマー▶ OK・ズーム▶ OK【使用電池】▶ CR123A ( 1 個)【その他】▶ なし経年の使用に伴う若干の使用感、キズなど有ります。お散歩やトリップカメラ、お遊びスナップ写真にも!この機会に是非どうぞ!完璧な物をお求めの方は入札をお控え下さい。古い品物という事をご理解のうえ、御購入お願いします。購入後のクレームはお受けできません。質問はご遠慮なくどうぞ!即購入OK!宜しくお願い致します。#フィルムカメラ出品一覧 #レトロカメラ #カメラ女子 #フィルム女子 #お散歩カメラ#インスタグラム #フィルムカメラ #ヴィンテージカメラ #コンパクトカメラ #ブループリント

