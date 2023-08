最終値下げ noued 佐藤繊維☆ニットカーディガン☆リバーシブル☆モヘヤ☆新品 カーディガン/ボレロ

佐藤繊維のブランドのnoeud のニットカーディガンです。

日本製の高品質なニットです。とても軽くて着心地が良く、手触りの良いニットカーディガンです。

タグ付き未使用品です。状態はとても良いです。

○ブランド: noued 佐藤繊維

○商品名: ニットカーディガン

○状態: 新品未使用タグ付き¥33,000+税

○素材

モヘヤ 〈キッドモヘヤ〉65%

○日本製 made in JAPAN

○サイズ: F(バスト79〜92㎝)

#MoominMammaの佐藤繊維の商品一覧はこちら

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

