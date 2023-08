PEPSINEX×B’z オリジナルTシャツ2枚セット

2012年に「ペプシサマーキャンペーン」で

500名に当選するTシャツ2枚セットです。

身幅 約46cm

(最新のTシャツと比べるとわずかに小さめです 画像8)

着丈 約62cm

2枚とも数回着用してしました。

稲葉さんのTシャツは着用5回

松本さんのTシャツは着用2回

小さな穴、毛玉等が見受けられます。

目立つ部分としては…

松本さんTシャツ

左右のワキ部分に毛玉

右側のワキ部分に穴 画像3

稲葉さんTシャツ

左右のワキ部分に毛玉 画像5

左側の腹部分に穴の補修 画像6

左側の袖部分に白いシミ 画像7

と、使用感がある中古品ではありますが

気にせず、LIVE等の際にガンガン使って頂ける方と出逢えれば良いなと思っています。

お二人の実物画像のTシャツは珍しいと思います。

私がライブビューイングで使用した時は、

2度見された事が有りました。

中古品ということをご理解の上ご検討ください。

#B'z

#ペプシ

#b'z

#Tシャツ

カラー···ホワイト

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

