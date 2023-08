(商品名)

Dime ダイム 23SS デニムジーンズ バギージーンズ

resound clothing LOAD DENIM USED CRACH

マインデニム FPKH102NSTBL-99-312-4 セルビッチ デニム



90s 00s Tornado Mart Archive 花柄 フレアパンツ

(商品説明)

新品 ARMANI EXCHANGE スキニー バイカーデニム 黒 W29

正規店で購入した100%本物です。

【よおん様専用】PHIGVEL CLASSIC JEANS “302”



00s archive y2k 2way ギミック 極太 ワイド バギーデニム

購入価格は38000円です。

極美品 Levi's リーバイス LMC W32 ワイドデニムパンツ ジーパン



VERSACE JEANS COUTURE マルチカラー プリントパンツ

世界が注目する日本製のハイクオリティデニムパンツ。

DIESEL ディーゼル ジョグデニム スウェットパンツ SPENDER W28



Jaded London カーゴジーンズ 32

ニークラッシュが特徴の一着。

supreme デニムパンツ



リーバイス505 USA製 W36 L34 ミッキー チェック柄 ハーフパンツ

オーバーサイズのトップスと相性が良く、パーカーやダウンに合わせやすいデニムです。

名作 RRL キャンバスダック トラウザー サスペンダーパンツ カーキ オリーブ



RRL ラルフローレン デニムパンツ バックルバック チェーンステッチ w36

汎用性が高く、幅広い着こなしに使える一着です。

ステュディオダルチザン デニムパンツ ジーンズ ダルチ



simply complicatedトップス

世界が注目する児島のリアルな穿きシワと左右非対称のヒゲ、

AURALEE 22AW ガーメントダイデニム サイズ3



DIESEL ディーゼル ジョグデニム スウェットパンツ THOMMER W30

立体のシェービング、樹脂のコーティングがネオヴィンテージを感させてくれます。

ロンドンデニムLondon denim sizeL ダメージデニム‼️



【即完売】入手困難 BELINDA チェックスラックス

NEWシルエットスーパータイトテーパードデニムです。

lemaire 22ssパンツ



エゴトリッピング ジプシーデニム29hydeヒステリックグラマーど根性

ヒップライン、腰回り、の綺麗なカーブに拘った立体感のあるパターンメイク。

RePLAY リラックスワイドデニムスラックス サイズ3



USA製 Levi's デニム 501xxc 1937モデル 復刻 w34

60年代、70年代のヴィンテージミシンを使い分けて自社工場の確かな縫製技術と

【新品未使用】ロンハーマン ダメージ加工デニム セルビッチストレートフィット



[新品] DSQUARED2 SEXY TWIST JEAN SIZE44

パターメイクを融合させた遊び心のあるステッチワークが魅力です。

mfpen/エムエフペン Big Jeans



W28 501 オリジナルフィット ジーパン 00501-2695 USA

革パッチはディアスキン、素材は13オンスハイパーストレッチピュアインディゴロープ染色、

RESOLUTE リゾルト A710 W30 L32 胴囲74cm 股下75cm



00s W40 極太 サウスポール ブラック ワイド デニム バギーパンツ

横糸にポリウレタンゴムを約3倍にし、CSYで綿糸をカバーリング、縦糸7番横糸10番のムラ糸デニムに構成を組み、

32 Levi's Mirror リーバイス ミラー デニムパンツ ジーパン



RRL ペインター デニム ジョニー・デップ

力織機で織り上げ、通常の2倍の糸量を打ち込んだデニムです。

WAREHOUSE ×BEAMS PLUS 別注 セコハン デニム W38L29



ブラックアイパッチ ブラックデニム

通常のストレッチデニムでは考えられないぐらい収縮性があり、

デンハム RAZER SKINY FIT



HYSTERIC GLAMOUR ブラックジーンズ Mサイズ 美品

世界が注目する日本のファブリックのクォリティーは必見です。

【希少】ファットファーム デニムパンツ



90s(1997年)Levi's 501-0000 生デニム ジーンズ 色落ち○

シルエットはスーパースキニーパンツのように絞り込んだテーパードシルエット。

ジーンズ カルバンクライン



サンローランパリ クラシック ジーンズ スキニーデニム パンツ黒メンズjeans

ぴたっとしてもびっくりするくらいは着心地がよいです。

ダルチザン ストレートパンツ



supreme 23ss buggy jean ウエスト30

日本製

リメイクデニム フレアジーンズ ベルボトム リメイク古着 再構築 ドッキング



エヴィス エビス No2 LOT2001 大黒 イエローペイントセルビッチデニム

denim-7036

ブランド古着!日本製 Niche. Levi's 501ビンテージリメイクデニム



BALMAIN パンツ

(サイズ)

Dior homme ディオールオム ブラックデニム 29

2 ウエスト80㎝ 股下74㎝ 股上25㎝ 裾幅12㎝ 渡り幅23㎝

greatLAnd GRUNGEMAN リーバイス リメイクパンツ

※伸縮性かなりあります。

Levi’s 70s USA製 66後期 505-0217 ボタン裏5 ジーンズ



y project デニム

(状態)

最終価格❗️gavial デニム。

着用回数の少ない美品です。

DENIME ドゥニーム W29 L36 レザーパッチ

※元々USED加工、クラッシュ加工がございます。

リーバイス 501 01OR デッドストック

※クリーニング済み

#BMW Motorradレザーパンツ、室内試着のみ



ワンピースオブロック ONE PIECE OF ROCK デニム ジーンズ

(備考)

エビス マクドナルド EVISU コラボ 32インチ

必ず自己紹介欄を御覧下さい。

RALPH LAUREN US限定モデル/ヴィンテージ/ダメージデニム【30】

もっと見る

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リサウンドクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

(商品名) resound clothing LOAD DENIM USED CRACH(商品説明) 正規店で購入した100%本物です。 購入価格は38000円です。 世界が注目する日本製のハイクオリティデニムパンツ。ニークラッシュが特徴の一着。オーバーサイズのトップスと相性が良く、パーカーやダウンに合わせやすいデニムです。汎用性が高く、幅広い着こなしに使える一着です。世界が注目する児島のリアルな穿きシワと左右非対称のヒゲ、立体のシェービング、樹脂のコーティングがネオヴィンテージを感させてくれます。NEWシルエットスーパータイトテーパードデニムです。ヒップライン、腰回り、の綺麗なカーブに拘った立体感のあるパターンメイク。60年代、70年代のヴィンテージミシンを使い分けて自社工場の確かな縫製技術とパターメイクを融合させた遊び心のあるステッチワークが魅力です。革パッチはディアスキン、素材は13オンスハイパーストレッチピュアインディゴロープ染色、横糸にポリウレタンゴムを約3倍にし、CSYで綿糸をカバーリング、縦糸7番横糸10番のムラ糸デニムに構成を組み、力織機で織り上げ、通常の2倍の糸量を打ち込んだデニムです。通常のストレッチデニムでは考えられないぐらい収縮性があり、世界が注目する日本のファブリックのクォリティーは必見です。シルエットはスーパースキニーパンツのように絞り込んだテーパードシルエット。ぴたっとしてもびっくりするくらいは着心地がよいです。日本製 denim-7036(サイズ) 2 ウエスト80㎝ 股下74㎝ 股上25㎝ 裾幅12㎝ 渡り幅23㎝ ※伸縮性かなりあります。 (状態)着用回数の少ない美品です。※元々USED加工、クラッシュ加工がございます。※クリーニング済み(備考) 必ず自己紹介欄を御覧下さい。もっと見る

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リサウンドクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

豊天商店 和柄 御守り 刺繍 般若心経 デニムジーンズ GパンWAREHOUSE デッドストック 麻混 1001 ジーンズ 33FengChenWang タイダイ柄デニム Sサイズクラッシュダメージデニム☆34インチLevi's 501 デニムW30L36 フランス製奥田民生デニムジーンズ101BWZ lee リー 31インチ日本製古着 GO HEMP ゴーヘンプ ネイビー ブーツカット フレアパンツ 藍染【Levis】70s リーバイス 646 フレア デニム