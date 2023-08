発売後即完売しました

メンズ本革レザーダウンLサイズ(細身)

タカシマリョウさん着用モデルになります。

カラーブラウン

サイズ

L

着丈81 胸囲147 肩幅56袖丈66 裄丈94

新品未使用タグ付

国内正規取扱店購入

フード取外し可能(撮影時外してました)

山岳探検家が着用するシンプルなダウンジャケット、シンプルに外観は、ポケットのみ 、フロントからサイドに大きくデザインしたフラップポケットはハンティングジャケットのポケットディテールを採用、インナーには複数のインサイドポケットを配しており、十分な収納力を持ち合わせている

取り外し可能なフードも備え、真冬の寒さから体を守る

素材

GORE-TEX INFINIUMファブリクス採用

持続的な表面撥水(弱い雨を弾く)

優れた防風性(強風も暴風であってもしっかり遮断)

・きわめて優れた透湿性(湿気を逃がし、身体の温度や湿気のバランスを保つ)

DAIWA PIER39 ダイワ ピア 39

GORE-TEX INFINIUM EXPEDITION DOWN JACKET BW-15022W BLACK 黒 黒色

down jacket

値引き交渉承ります。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダイワ 商品の状態 新品、未使用

