ご覧いただきありがとうございます☺︎

フランシュリッペ アイスクリームの可愛いワンピースFL5

ご質問等お気軽にお寄せください♩

✔︎即購入歓迎です!

✔︎フォロー割引あり!

♡ーーーーーーーーーーーーーーーー♡

以下ハッシュタグに入っていただくと

当店の商品をサイズやブランド等で

絞ってご覧いただけます♩

#みーちゃんストア

♡ーーーーーーーーーーーーーーーー♡

■説明

エミリオプッチの膝丈ワンピースです。

定番のサラッとした伸縮性の高い生地で

これからの季節に心地よく着られます♪

葉っぱのような鮮やかな総柄が素敵なアイテム♡

撮影用の小物は付属しません。

■サイズ

Mサイズ(相当)

身幅38cm

総丈96cm

ウエスト33cm

ヒップ41cm

平置き実寸。

■状態

目立った傷や汚れ等なし

※素人自宅保管のため完璧を求める方はご遠慮ください。

■素材

シルク

■配送

簡易梱包、匿名配送にて1日以内程度で発送いたします。

万が一遅れる場合は取引メッセージにてお知らせいたします。

■アイテム

カンカン素材 Vネック ブイネック 袖なし

ご購入前に必ずプロフィールのご一読をお願いいたします♩

管理番号:

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エミリオプッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

