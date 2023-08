*エヴィス EVISU Evis 初期タグ インディゴ カフスボタン シャンブレー オープンカラーシャツ トップス BJBB.D

◆商品説明◆

*状態*

中古品になります。

目立つ汚れ等はございません。

お色は紺になります。

*品質表示*

文字が分かりにくいです。m(__)m

・・・・・撮影時の環境、画面解像度により、掲載写真と素材感・色が実際と異なる場合がございます。ご理解くださいm(__)m・・・・・

*サイズ*

表記サイズが分かりません。必ず実寸を確認下さい。主観になりますがLサイズぐらいかと思います。

{平置き採寸}

着丈 約73cm(襟元縫い目より採寸)

肩幅 約47cm

袖丈 約61cm(カフスボタンを付ける状態に折り返しでの採寸です)

身幅 約57cm(脇の位置から採寸)

尚、素人採寸です多少の誤差はご了承下さい。

◆発送について◆

追跡番号のある発送方法になります。

到着の日時指定は行いません。ご理解ください。

***長期連休の時期は、商品の発送、到着に遅れがあるかと思います。ご了承くださいませ***

*こちらの出品物は自宅保管のお品になります。記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

*保管期間中、画像より黄ばみ等が濃くなる場合がございます。ご理解ください。

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

*質問頂きましても回答が遅くなる場合がございます。ご理解下さい。

CTXA-95 めラヤ EVI-016 s

*エヴィス EVISU Evis 初期タグ インディゴ カフスボタン シャンブレー オープンカラーシャツ トップス BJBB.D◆商品説明◆ *状態*中古品になります。目立つ汚れ等はございません。お色は紺になります。 *品質表示*文字が分かりにくいです。m(__)m・・・・・撮影時の環境、画面解像度により、掲載写真と素材感・色が実際と異なる場合がございます。ご理解くださいm(__)m・・・・・ *サイズ*表記サイズが分かりません。必ず実寸を確認下さい。主観になりますがLサイズぐらいかと思います。{平置き採寸}着丈 約73cm(襟元縫い目より採寸)肩幅 約47cm袖丈 約61cm(カフスボタンを付ける状態に折り返しでの採寸です)身幅 約57cm(脇の位置から採寸) 尚、素人採寸です多少の誤差はご了承下さい。◆発送について◆ 追跡番号のある発送方法になります。 到着の日時指定は行いません。ご理解ください。 ***長期連休の時期は、商品の発送、到着に遅れがあるかと思います。ご了承くださいませ****こちらの出品物は自宅保管のお品になります。記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。*保管期間中、画像より黄ばみ等が濃くなる場合がございます。ご理解ください。*表現には主観が入っておりますご理解下さい。*モニターにより実際の色と違う場合があります。*質問頂きましても回答が遅くなる場合がございます。ご理解下さい。CTXA-95 めラヤ EVI-016 s

