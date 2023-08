1985年製、NIKE DUNK、ナイキ ダンク

赤白、セントジョーンズ大学カラー、ローカット、サイズUS9 1/2

貴重なオリジナルのローカットダンクです。

25年ほど前にデッドストックで購入後、しばらくは履いていましたが、

その後、履かずに長年保存してました。

本来は赤の太めの綿のシューレースですが、

白に変えてます。赤のシューレースはありません。

左のアッパーに少しヤレが出ています。

SHOE GOOで保護して履いていたので、ソールの減りもほぼありません。

ソールの硬化もありません。

インソールもオリジナルです。中敷きを入れて履いていたので、比較的キレイに保たれています。

かかとのNIKEロゴ部分が少し切れています。

左の内側、かかとの上の方が内部で凹みがあります。

かかと、履口あたりの内部が、少しだけ硬化があります。

全体的に概ね良い状態です。

まだまだ普通に履くこともできます。

古いものですので、経年によるヤレやシミ、キズなどありますが、とても状態も良く、ヴィンテージならではの雰囲気の良い状態だと思います。

サイズも履くにも良いサイズかと思います。

貴重なヴィンテージですので、コレクションにも良いかと思います。

ヴィンテージ品ですのでご理解の上、

ご購入後の返品交換は不可になります。

詳細は画像にてご判断くださいませ。また、質問等でお願いします。

完品を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。

#NIKE #ナイキ #dunk #ダンク #vintage #ヴィンテージ #ビンテージ #ローカット #赤白 #セントジョーンズ大学カラー #1985年製

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

