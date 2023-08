✨数ある商品の中からご覧頂き誠にありがとうございます✨

⛺オススメ商品に関しましてはこちらをご覧ください。

#Akatsukiのおしな

☕️エルメス ガーデンパーティは、そのシンプルで洗練されたデザインが特徴です。女性の優雅さと品位を引き立てるトートバッグでありながら、カジュアルな雰囲気も併せ持っています。どんなスタイルやシーンにも調和し、女性の個性を輝かせます。

広々とした内部スペースを備えており、荷物や必需品を整理するのに最適です。手持ちや肩掛けといった使い方もでき、忙しい日常の中でも便利に使用できます。女性はこのトートバッグを使うことで、自身のアクティブさとスマートなライフスタイルをアピールできます。

上品さと実用性が融合したこのバッグは、女性の魅力を一層引き立てることでしょう。

人気商品のため、同じ状態のものを見つけるのは難しいと思います。

クリーニング済みのため、気持ちよくすぐにお使いいただけます。

✅コンディション

全体の状態としまして、

【ややヨゴレはありますが、お使い頂く上では問題ありません】ので、

【安心して】ご購入ください。

✔外側:全体的にヤケと軽い黄ばみが確認できますが、使用に問題ありません

✔角:ややスレがありますが、使用に問題ありません

✔金具類:軽いスレ程度です

✔ホック:両サイドのホックがそこそこ固いです(開閉は可能です)

✔内側:全体的にヤケとうっすらとした黄ばみがありますが使用に問題ありません

✔ハンドル:若干のスレや傷が確認できますが使用に問題ありません

などがございます

また、あくまでもused品でございますので、小さな擦れ・汚れがございます

詳細は画像にてご確認ください

⌨仕様

✔商品名: エルメス ガーデンパーティ PM

✔主な素材:キャンバス×レザー

✔カラー:アイボリー×ブラック

✔サイズ:高さ25×横幅37×奥行19.5cm

✔持ち手:16cm

✔重さ:580g

✔付属品:画像のもので全てになります

※記載している持ち手の長さは、バッグ上部から持ち手のトップまでの高さを測っております

➰【全て鑑定済み:公安認可買取販売店にて購入】

⚡特記事項

・購入後、もしご不満がありましたら、「評価前」にコメントにてご連絡下さい(受け取り評価完了後での対応は致しかねます)

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

