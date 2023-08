ピンク色の綿100%生地にナチュラルベージュ色の鳥さん柄刺繍が施された ゆったりデザインのワンピース。

北欧暮らしの道具店でも扱われていたブランドで、定価は2万ちょっとだったと思います。

全体に細かい刺繍が入っていてかなり凝っており、ミナペルホネンやサリースコットにも似た雰囲気でとても可愛いです。

特に目立つ難は無く綺麗です。

【サイズ表記】2

【実寸】

丈(襟部分含む最長部で計測)102.5cm

袖丈38cm

肩幅52cm

身幅(脇の下)52.5cm

裾幅71cm

(素人採寸につき多少誤差あり)

【素材】綿100%

素材タグに「別布」とありますが、おそらくポケットの素材のことだと思われます。

【日本製】

【ポケットあり】

【裏地無し】

【透け感無し】

ゆうパケットポストにて発送いたします。

#felicoのクローゼット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グリン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ピンク色の綿100%生地にナチュラルベージュ色の鳥さん柄刺繍が施された ゆったりデザインのワンピース。北欧暮らしの道具店でも扱われていたブランドで、定価は2万ちょっとだったと思います。全体に細かい刺繍が入っていてかなり凝っており、ミナペルホネンやサリースコットにも似た雰囲気でとても可愛いです。 特に目立つ難は無く綺麗です。【サイズ表記】2【実寸】 丈(襟部分含む最長部で計測)102.5cm 袖丈38cm 肩幅52cm 身幅(脇の下)52.5cm 裾幅71cm (素人採寸につき多少誤差あり)【素材】綿100%素材タグに「別布」とありますが、おそらくポケットの素材のことだと思われます。【日本製】【ポケットあり】【裏地無し】【透け感無し】ゆうパケットポストにて発送いたします。#felicoのクローゼット

