【商品の説明】

商品名:DUNK HIGH RETRO QS SOFT GREY/UNIV RED 850477-001 ダンク ハイ レトロ クイックストライク 正規品

1985年にNCAAバスケットボールリーグに向けたカレッジカラープログラムの一環としてリリースされたノンエアバスケットシューズ「DUNK」。

日本では1992年頃から始まったヴィンテージスニーカーブームを代表するモデルで、1999年に日本企画"CITY ATTACK"から初めて復刻されました。2005年にはNIKE SBからダンク誕生20周年記念モデルとして7色の「DUNK HIGH PRO SB」が発売され、2008年にはユーズド加工されたヴィンテージシリーズ「DUNK HIGH VNTG」が発売されました。現在まで多種多様なバリエーションを発売しています。

今作は1985年のオリジナルモデルのひとつ"UNIVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS"。1999年(630335-061)の復刻、2005年(305050-061)のSBでの20周年モデル、2008年(318544-061)のビンテージコレクションに続いて5度目の登場。1985年にリリースされたオリジナルモデルのシルエットや細やかなディテール、レザーの質感も可能な限り忠実に再現しています。

ブランド・メーカー:NIKE ナイキ

サイズ:US10 28cm

【商品の状態】

中古品 3,4回程度の使用

*あくまでも中古品となりますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

