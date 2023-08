大好き STRETCH FCRB LIGHT サルエルパンツ EASY WEIGHT その他

F.C.Real Bristol

STRETCH LIGHT WEIGHT EASY SARROUEL PANTS

BLACK

Sサイズ (ウエスト76〜94、ワタリ30cm、股上28 股下61.5 裾幅15cm

着用感の少ない美品

SOPH購入

21SSアイテムです。

かなりストレッチが効いていて軽量の履きやすいパンツです。

サルエルシルエットなので締め付け感もなく、これからの季節に重宝すると思います。

着用回数は少なく目立つダメージはございません。

お探しの方はこの機会にぜひ!

イージーパンツ

リップストップナイロン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

