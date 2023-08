他にも沢山キャップを出品しています

H-49 ニューエラ LAドジャース アメリカ製 Vintage cap1090

1997年公開「ジェームズ・ボンド」スパイアクション映画。

「007」シリーズの『トゥモロー・ネバー・ダイ』(Tomorrow Never Dies)のコピーライト入りのオフィシャル プロモーションキャップ。

ブラックのコットンツイル生地に"007"のロゴ、バックには

Tomorrow Never Diesが入ったロゴ刺繍。

ムービープロモの中でも希少性高いお品で、こちらは更にデッドストック品です!

映画モノが高騰しており、こちらもさらに価値が高騰していくことが想定されます。

サイズ調整可能。

カラー:ブラック

10/10

10 新品または未使用同等レベルです。

9 着用1回~数回程度の美品です。

8 使用感が少なく、キレイな状態です。

7 使用感はありますが状態は良いです。

6 まだまだお使いいただける並の状態です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

