コンビ アット タイプL (GL)ブルイッシュグレー NO.16874●グーンと多角、地熱・ホコリを遠ざける。●パッと段差を乗り越える。●グッと間近でおしゃべりできる。●クイックアクション構造で片手でクイっと押せる。●狭い曲がり角やお買い物で片手が荷物でふさがっていたりなど、おでかけシーンでもっとスムーズに楽しんでもらいたい想いから生まれた、コンビ独自の新フレームをAttOに採用しました。対象月齢:1カ月〜36カ月頃(体重15kg以下)■状態/中古・良・取り扱い説明書付属なし・シートやフレームに使用に伴う細かい汚れやスレございますが、全体的に程度が良い中古品です。•サンシェードに若干色褪せあります。○こちらの商品にペット、喫煙歴ございません。ご安心下さい。※注)付属品は写真通りになります。商品は画像にあるものが全てです。ご了承の上、ご購入下さい。※注)当方はクリーニング業者ではございませんのでご了承の上お願い致します。また新品同様をお求めの方はお控え下さい。→神経質な方お控えください!梱包、発送について発送方法を変更する場合がございます。商品はプチプチ二層での梱包となります。元箱がある商品は元箱の外側にプチプチ一層での梱包となります。補強が必要な場合部分的にダンボールにて梱包致します。

