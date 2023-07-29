お知らせ ログイン 会員登録 出品
【最安値】 Apple MacBook Air 13インチ　2018モデル ノートPC

商品の説明

Apple MacBook Air 13インチ　2018モデル
✨初心者おすすめ事務作業すぐ使える設定済カメラ付✨東芝ノートパソコン127

2.Nec Versapro i5-1135g7 2022モデル
［仕様・スペック］
yumi様専用‼️
CPU 1.6GHz デュアルコア Intel Core i5
ROG flow x13 GV301QH ＋ XG Mobile　まとめ売り
メモリ　8GB
B65DN/i5/SSD 512GB/16GB/win11/office2021
ストレージ　256GB
HP 第8世代corei5 メモリ16GB 新品SSD512GB office
ディスプレイ　13インチ
【美品☆充実機能】カメラ付き★爆速SSD搭載★Bluetooth★ノートパソコン
カラー　シルバー
Apple MacBook pro 2019 13inc 画面割
OS Mac OS
最新windows11 office2021 MacBook Pro 256GB
OSバージョン　Ventura
★送料無料★ECSKYノートパソコンASUS X200M 11.6型持ち運び便利

東芝 T65 第8世代 i7 16G 新品SSD512GB Office付き

Macbook pro 13インチ 2015 16GB 512GB corei5
［状態］
MacBook Air A1466
充放電回数　約330回
1台限り✨8GB‼️綺麗な赤ノートパソコン❣️WEBカメラ＆ブルーレイ✨学生社会人に
バッテリー最大容量　約78%
美品 MSI GE77HX-12UHS-092JP
動作に問題ありません。
OMEN16 by HP 16-k0061TX パフォーマンスプラスモデル
初期化済みです。
専用 美品 Macbook Air スペースグレー

【超美品】MSI Modern 15 10世代Intel 8G/512GB
写真のように、本体の角や側面等に若干傷がありますが、比較的綺麗だと思います。
GWS‼️ Vaio Pro PJ / SX12 i5⑩ 8g SSD500
箱、ケーブル、充電器など付属品全て揃っておりますが、写真のようにケーブルに黄ばみがあります。
【中古】DELL latitude5289 i7-7600U 16GB

【美品】ThinkPad E495 メモリ16GB SSD128GB+1TB
上記のような中古品であることをご理解のうえ、ご購入いただきますようお願いします。
美品 Win11 オフィス2021 8GB 新品SSD512GB 年賀状 地デジ

【快適ノートパソコン】爆速SSD×メモリ8GB大容量✨人気東芝✨初心者 ビジネス

早い者勝ち✨Corei5＆爆速SSD搭載‼ブルーレイ/ノートパソコン/事務作業に

Dell Vostro 5402 14インチ/11世代i5/16GB/500GB

【美品】NEC✨学生・社会人✨ノートパソコン♥️1TB大容量‼️WEBカメラ付✨
製品年式···2018
PowerBook 2400c G3 一式
シリーズ···MacBook Air
タモリ様専用☆最新Win11/東芝/Core-i5/爆速SSD/4GB/テンキ
画面サイズ···13.3インチ
東芝　Dynabook G83/HS 美品　2021年限定モデル(K-019)
CPU種類···Corei5
【専用です！】ダイナブック i7 8GB 新品SSD256GB ノートパソコン
OS···Mac OS
★動作確認済 Thinkpad 13/Core i5/メモリ4.0GB/SSD
メモリ···8GB
初期化済み　APPLE Mac Book pro A1278
SSD容量···256GB

Inspiron 3593 P75F013 〔Windows 10〕

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態目立った傷や汚れなし

レノボ Thinkpad L390 13.3型 ノートパソコン 極美品

富士通 LIFEBOOK AH42/X Windows 11 ホワイト

hp probook 430 g8 office personal Lopez様

東芝 新品高速SSD スムーズ動作！ Webカメラ Office ノートパソコン

surface laptop4 Corei5 メモリ16GB SSD512GB

Thinkpad x1 carbon gen 6th (2018) 美品

富士通 LIFEBOOK NH77/ED Corei7 Windows11

VAIO✨WEBカメラ❣ブルーレイ♪DVDみれる❣黒ノートパソコン✨500GB❣

hp pavilion 15p-218TU
Apple MacBook Air 13インチ　2018モデル［仕様・スペック］CPU 1.6GHz デュアルコア Intel Core i5メモリ　8GBストレージ　256GBディスプレイ　13インチカラー　シルバーOS Mac OS OSバージョン　Ventura［状態］充放電回数　約330回バッテリー最大容量　約78%動作に問題ありません。初期化済みです。写真のように、本体の角や側面等に若干傷がありますが、比較的綺麗だと思います。箱、ケーブル、充電器など付属品全て揃っておりますが、写真のようにケーブルに黄ばみがあります。上記のような中古品であることをご理解のうえ、ご購入いただきますようお願いします。製品年式···2018シリーズ···MacBook Air画面サイズ···13.3インチCPU種類···Corei5OS···Mac OSメモリ···8GBSSD容量···256GB

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態目立った傷や汚れなし

【最安値】 Apple MacBook Air 13インチ　2018モデル ノートPC

0分钟前

【最安値】 Apple MacBook Air 13インチ　2018モデル ノートPC

¥47,500 ¥26,125

(税込) 送料込み
11
6
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

37c659f

 1896

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (6)

37c659f
【最安値】 Apple MacBook Air 13インチ　2018モデル ノートPC 【最安値】 Apple MacBook Air 13インチ　2018モデル ノートPC

MacBook Air 13インチRetinaディスプレイ カスタマイズモデル [2018年

MacBook Air 13インチRetinaディスプレイ カスタマイズモデル [2018年


MacBook Air 13インチRetinaディスプレイ [2018年 /SSD 128GB /メモリ 8GB /1.6GHzデュアルコアIntel Core i5] スペースグレイ MRE82J/A

MacBook Air 13インチRetinaディスプレイ [2018年 /SSD 128GB /メモリ 8GB /1.6GHzデュアルコアIntel Core i5] スペースグレイ MRE82J/A


Apple MacBook Air 13インチ 128GB ゴールド MREE2J/A (Late 2018

Apple MacBook Air 13インチ 128GB ゴールド MREE2J/A (Late 2018


MacBook Air 13インチRetinaディスプレイ [2018年 /SSD 128GB /メモリ 8GB /1.6GHzデュアルコアIntel Core i5] スペースグレイ MRE82J/A

MacBook Air 13インチRetinaディスプレイ [2018年 /SSD 128GB /メモリ 8GB /1.6GHzデュアルコアIntel Core i5] スペースグレイ MRE82J/A


MacBook air retina 13インチ 2018 カスタムモデル！ | conecta.tigo

MacBook air retina 13インチ 2018 カスタムモデル！ | conecta.tigo


daplinno 13インチ MacBook Air Retina A1932 2018年後期 2019 EMC 3184 MRE82LL/A MREA2LL/A MREE2LL/A MVFH2LL/A MVFJ2LL/A 661-09734 フルLCDスクリーン コンプリートトップアセンブリ

daplinno 13インチ MacBook Air Retina A1932 2018年後期 2019 EMC 3184 MRE82LL/A MREA2LL/A MREE2LL/A MVFH2LL/A MVFJ2LL/A 661-09734 フルLCDスクリーン コンプリートトップアセンブリ


daplinno 13インチ MacBook Air Retina A1932 2018年後期 2019 EMC 3184 MRE82LL/A MREA2LL/A MREE2LL/A MVFH2LL/A MVFJ2LL/A 661-09734 フルLCDスクリーン コンプリートトップアセンブリ

daplinno 13インチ MacBook Air Retina A1932 2018年後期 2019 EMC 3184 MRE82LL/A MREA2LL/A MREE2LL/A MVFH2LL/A MVFJ2LL/A 661-09734 フルLCDスクリーン コンプリートトップアセンブリ

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【最安値】 Apple MacBook Air 13インチ　2018モデル ノートPC
© www.inba.net, Inc.