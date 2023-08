ご覧いただきありがとうございます。

【商品名】

ブラックレーベル クレストブリッジ

BLACKLABEL CRESTBRIDGE

アクティブスタンドライトダウン ブラック

【定 価】49,500円

【サイズ】M(着丈:約67cm 肩幅:約46cm 袖丈:約62cm)

【カラー】ブラック×クレストブリッジチェック

【素 材】

表地:ポリエステル100%

中綿:ダウン:90% フェザー:10%

裏地:ナイロン

【状 態】

新品未使用タグ付き商品です。

【商品説明】

アイコニックなクレストブリッジチェックの切替が効いたアウターでもインナーでも着用可能なアクティブライトダウン

様々な場面を想定したスタンドカラータイプのライトウェイトダウンブルゾン。軽さと高級感溢れる光沢が特徴のメタルックスファスナーを使用し、着脱もスムーズに仕上げています。アイコニックなクレストブリッジチェックを胸元より切り替えており、着こなしのアクセントになる1着。秋口はアウターとして、寒さ厳しい場面ではインナーダウンとしても着用出来る汎用性の高い便利なアイテムです。

表地には先染めで作成したクレストブリッジチェックのメモリー素材をメインに使用しています。組織感のあるカルゼ組織にする事で、奥行きのある表情が特徴です。切替部分にはマットな質感が特徴のストレッチポリエステルタフタを使用する事で、アウトドア感をプラスしています。

折りたたんで梱包のうえ、メルカリ便にて配送いたします。

宜しくお願い致します。

#ダウン

#ジャケット

#ライトウェイト

#サテン

#アクティブ

#ライトウェイト

#スタンドダウン

#アイコニック

#小松マテーレ

#ジップアップ

#ダウンジャケット

#ホワイトグース

#中綿

#LIMONTA

#限定

#ポケット

#オンライン

#ジップ

#三陽商会

#BURBERRYS

#burberry

#BURBERRY

#クレストブリッジ

#完売品

#レア

#アウター

#バーバリー

#ブラックレーベル

#バーバリーブラックレーベル

#ブラックレーベルクレストブリッジ

#ブルーレーベルクレストブリッジ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブラックレーベルクレストブリッジ 商品の状態 新品、未使用

